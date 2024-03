"To nedáš, někdo tě zabije." Čech bez peněz procestoval USA, stopnul si i letadlo

"Že stopnu letadlo? Smáli se, že je to nemožný, zvlášť v Americe. Po dvou dnech jsem ale sehnal člověka, který mě letadlem vzal," popisuje své zážitky z cesty napříč Spojenými státy cestovatel Vojtěch Pechar alias Mullet na tripu. Světadíl přejel bez jediného vlastního dolaru. Nocleh i jídlo mu kupovali místní a krizi prý zažil jedinou: "Udělal jsem velkou chybu," přiznává v rozhovoru.

"Stopoval jsem po Chorvatsku, Itálii, Maroku a chtěl jsem nějakou větší výzvu. Tak jsem se rozhodl do toho jít bez peněz a povedlo se," říká Pechar k tomu, jak ho napadlo, že odletí do Ameriky a napříč ji přejede zcela bez finančních prostředků. Celou cestu proto absolvoval stopem, spal buď u těch, kteří mu to nabídli, nebo venku a jedl to, co mu kdo koupil. "Někdo mě nechal přespat, někdo pozval na jídlo, jiní mi dali nějaký dolar, abych si poradil sám," popisuje cestovatel, který prý s sebou měl jen asi 200 dolarů pro případ nouze. Peníze ale nepoužil.

Pechar prý měl "docela cit" na to, ke komu do auta nastoupit a ke komu ne. Jeho vlastní rodina mu prý fandila, ale nevěřila, že cestu zvládne. A někdy ho odrazovali i místní policisté - třeba, když chtěl spát v lese a poté vyrazit stopem do Los Angeles. "Říkali: to nedáš, je to blbost. Někdo tě zabije nebo okrade," vzpomíná cestovatel, kterého prý po cestě dlouhé 4500 kilometrů svezlo asi 55 lidí.

A kdy přišla krize? "Rozhodl jsem se jít dolů do Grand Canyonu na menší túru a měl s sebou málo jídla, což byla velká chyba. Měl jsem jenom sušené maso, takže jsem věděl, že hladem neumřu, ale jíst dva dny jenom to je humus. A k tomu mi došla voda," popisuje Pechar. Odmítá ale, že by na své cestě někdy zbytečně riskoval. "Ty hranice jsou jinde a já na hranici ještě nebyl," tvrdí.

