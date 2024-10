Expert: Deset tisíc Severokorejců Ukrajinci pozabíjí. Zlom ale může přinést jiná věc

"Pokud Rusové skutečně dostanou účinnou lidskou bojovou sílu ze Severní Koreje, tak se to na frontě musí odrazit," říká o možné vojenské spolupráci KLDR a Ruska v bojích na Ukrajině analytik Vladimír Votápek. Podle něj jde o závažnou eskalaci, která opět ukazuje na chybnou politiku Západu, ale také riskantní chování Vladimira Putina. "Je to naprosté popření všech principů OSN," dodává expert.

"Kdyby zůstalo u deseti nebo dvanácti tisíc Severokorejců, tak by to nebyl zlom na bojišti, protože Ukrajinci je dřív nebo později pozabíjejí a tím by ten příběh mohl skončit. Já se ale obávám, že to není konec, protože je to zlom z pohledu mezinárodního práva," vysvětluje analytik v oblasti mezinárodních vztahů skutečnost, že pokud se potvrdí zprávy o možné spolupráci Ruska a KLDR, fakticky to znamená, že se Severní Korea postavila na stranu Vladimira Putina.

Podle Votápka by šlo o další významný krok ke globalizaci konfliktu - tedy k tomu, aby se rusko-ukrajinská válka stala válkou světovou. Kritizuje přitom chybnou politiku Západu a jeho nedostatečné kroky v podpoře Ukrajiny proti ruskému agresorovi.

"Naší pomoci Ukrajině je hrozně málo, je pozdě a hrozně špatně. Když už jim něco dodáme, tak jim to omezujeme s tím, že to nesmí použít tady a tam," dokládá na příkladu odborník a varuje, že pokud ukrajinská válka neskončí vytěsněním Rusů z Ukrajiny, dojde podle něj k jednoznačnému potvrzení, že užívat násilí je v mezinárodních vztazích povoleno.

Ačkoliv podle experta válka zatím nevstoupila do rozhodující fáze, narýsovaný vektor jejího směřování podle něj není pro Ukrajinu příliš pozitivní. "Vede k její porážce nebo spíš k míru za podmínek Ruské federace. Což jsou ale jenom jiná slova pro porážku Ukrajiny a Západu," myslí si analytik.

Odborníka na mezinárodní vztahy a bývalého generálního konzula v Petrohradě na nedostatečné pomoci válkou zasažené zemi znervózňuje ještě jiná věc. "Děsí mě ve snech, že se potom Ukrajinci jako národ otočí tak, jako se například otočila česká společnost po Mnichovu. A řekne si: No jo, oni nás v tom vlastně nechali, tak my teď radši pojedeme podle Putinových not," varuje Votápek.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.