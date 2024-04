Milan Kňažko varuje: Ficovi jde o krk. Putin má Slovensko prakticky na talíři

“Pellegrini je Fico s lidskou tváří. Čtyřicet let jsem se v Československu styděl za to, kdo nám vládne. A ten pocit hanby se do mě opět vkrádá,” říká bývalý slovenský ministr zahraničí Milan Kňažko k víkendovému vítězství Petera Pellegriniho v prezidentských volbách na Slovensku. Takovému množství lží, které směřovaly vůči jeho rivalovi Ivanu Korčokovi, podle něj nebylo snadné čelit.

"Pellegrini je tam už dvacet let a stojí těsně vedle Fica. Je spoluodpovědný za všechno, co Fico napáchal," vyčítá nové hlavě státu Slovenska bývalý ministr zahraničních věcí Milan Kňažko, který prý vůbec nečeká, že by byl předseda strany Hlas v prezidentském úřadě jiný, než se od něj očekává.

Podle Kňažka je očividné, že o sobě Pellegrini s premiérem Robertem Ficem pravděpodobně vědí všechno a odtud plyne i jejich pevné spojení. "Jsou tam zásadní podezření z korupčních činností, ze kterých je usvědčují jejich vlastní nominanti. Myslím, že pocit 'spolupachatelství' je nejsilnějším poutem i v politice," dodává Kňažko a tvrdí, že politika Roberta Fica za tři vládní období prorostla do jasného spojenectví s mafií a privatizace policie i prokuratury.

Kňažko v rozhovoru lituje, že ze Slovenska odchází mnoho mladých lidí do zahraničí, ale zároveň se tomu nediví. Varuje před tím, ať si lidé všímají "falešné" ochrany politiků, pokrytectví a lží, a pokud je zaznamenají, ať spustí na poplach.

Pokud by byl dnes bývalý politik v roli současné opozice, rozhodně by prý bojoval za to, aby bylo možné vyhlásit předčasné volby. "Opozice by se měla vzbudit. Měla by se velmi tvrdě postavit proti takovýmto praktikám a pořádat tiskové konference každý den. Tuhle garnituru minulosti je třeba poslat zpět do minulosti," nabádá exministr.

A lze podle Kňažka podobné tendence, jaké vídá na Slovensku, pozorovat i v Česku? "V České republice je myslím menší nebezpečí, protože občanská společnost je tady pravděpodobně o něco rozvětvenější a silnější. Ale máte tu Babiše. A kdybyste potřebovali ještě někoho ze Slovenska, rád vám ho pošlu," uzavírá ve vtipu bývalý diplomat.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.