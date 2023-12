Co dostane Kim od Putina za Ukrajinu? Utajená dohoda znervózňuje Západ

"Rusko poměrně zarytě popírá, že by došlo k nějaké dohodě o poskytnutí zbraní. Z několika zdrojů ale máme věrohodné informace o tom, že s velkou pravděpodobností Severní Korea dodává Rusku dělostřelecké granáty, a to v obrovském množství," říká bezpečnostní analytik Michal Smetana. Podle něj se bavíme o milionech kusů dělostřelecké munice, které bude Rusko schopné používat na Ukrajině.

"Bezesporu to musí být vzájemně výhodná výměna," myslí si expert z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o možných dodávkách zbraní putujících z KLDR do Ruska. Podle něj může Severní Korea dostávat výměnou za zbraně od Ruska pomoc hned v několika oblastech. "Ta, které se nejvíc obává Západ, je poskytnutí technologií, které může Severní Korea využívat ve svém raketovém programu," varuje analytik.

Korea podle Smetany také může potřebovat peníze, energie a v neposlední řadě jídlo. "A pak je zde politický rozměr, a to je ta diplomatická izolace, ve které se Severní Korea dlouhodobě nachází. Rusko je v ní nyní do značné míry také, a tím pádem jsou to mnoha ohledech přirození partneři," popisuje odborník, podle kterého země staví na společné historii a současný mezinárodně politický stav jim dává prostor se sbližovat.

A pokud by Severní Korea Rusku opravdu dodala milion kusů dělostřelecké munice, jak tomu mohou konkurovat zbraňové dodávky Ukrajině? Podle Smetany závazek, který Evropa dala Ruskem napadené zemi ohledně dodávek zbraní do března příštího roku, odpovídá tak třetině možné korejské dodávky Rusku. "Ani ta průmyslová kapacita Západu, která je samozřejmě nesrovnatelná se Severní Koreou, není schopná dodávat Ukrajině takové množství munice jako v tomto velmi specifickém potenciálním transferu," dodává expert.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.