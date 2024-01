Tabu, o kterém se nemluví: Biden vůbec nemusí kandidovat, říká Schneider

"Je to obrovské dilema a přiznávají to i ti, kteří Trumpa v lásce nemají. Mají pochybnosti, zda je to nejlepší řešení," říká novinář Matěj Schneider k dění ve státě Colorado, který chce diskvalifikovat Donalda Trumpa z účasti v primárkách před prezidentskými volbami v USA. Rozhodnutí teď řeší Nejvyšší soud. "Hodně těžko se mi to představuje, že by řekl, že Trump kandidovat nemůže," dodává expert.

Spojené státy letos 5. listopadu čekají prezidentské volby. Zatím to vypadá, že Američané budou vybírat mezi stávající hlavou státu Joem Bidenem a kandidátem republikánů, který zvítězí v primárkách, kde je favoritem bývalý prezident Donald Trump. Ten však čelí řadě soudních procesů. "Tyto soudy se teď týkají toho, jak zacházel s utajenými dokumenty nebo jak se choval po předchozích prohraných volbách. Tam ale nejde o to, jestli bude moci kandidovat, byť to samozřejmě jeho šance může ovlivnit," komentuje Schneider, podle kterého je pro Trumpa největším problémem soud ve státě Colorado, který ho diskvalifikoval z tamních primárek kvůli vpádu jeho stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021. Podle novináře nejsou tématem jen Trumpovy soudy, ale roli u voličů může hrát i věk kandidátů. Velké debaty se objevují především u možného kandidáta demokratů Joea Bidena, který ve věku 82 let už podle mnohých komentátorů nemusí na svoji funkci stačit. "Jeho vyzyvatelé ve straně nejsou tak výrazní, aby mohli Bidena ohrozit, ale samozřejmě - ono to nejde říct moc kulantně - se toho může stát hodně a čistě teoreticky se Biden nemusí těch voleb dožít," nastiňuje jeden z možných scénářů Schneider, podle kterého je trochu tabu mluvit o tom, že by v demokratických primárkách mohl současného prezidenta někdo nahradit. A jak může volba amerického prezidenta ovlivnit dění ve světě? "Obecně se dá říct: co se týká zahraniční politiky, tak se demokraté víc soustředí na nějaké kontrování Ruska, kdežto republikáni zase na Čínu jakožto hrozbu pro Spojené státy," vysvětluje Schneider a přiznává, že podle něj je v médiích "hrozba" Donalda Trumpa často přeceňována - minimálně pokud jde o americkou podporu Ukrajiny. "V Republikánské straně jsou lidé, kteří jsou vůči stávající podpoře Ukrajiny ze strany Spojených států nepřátelštější než Donald Trump," dodává novinář. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

