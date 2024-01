Masakr, který zastínil i válku v Gaze. Analytik varuje před nejhorším scénářem

"Ideální řešení pro Izrael a Palestinu? Dva státy, kdy vedle Izraele s jasně stanovenými hranicemi, a ne gumovými, jaké má dnes, bude i jasně definovaný palestinský stát s privilegii, ale i s odpovědností," říká expert na Blízký východ Břetislav Tureček, podle kterého jde o neprůchodné klišé. Izrael si podle něj teď musí určit, co pro něj bude "ukončením mise". "To jsme zatím neslyšeli," dodává.

"Definice likvidace Hamásu neexistuje. Pro izraelské vojenské i politické vedení je důležité najít nějaké východisko, jak z toho ven," říká vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček k tomu, jestli v Izraeli existuje shoda na obrazu konce války. Na vedení země se podle něj zároveň zvyšuje tlak. "Nespokojenost roste a často se dostávají do konfliktu dvě věci - tedy snaha zlikvidovat Hamás a vedle toho vysvobodit rukojmí," popisuje analytik.

Tureček tvrdí, že teroristům pomohlo, když v prosinci odmítli několikadenní příměří výměnou za izraelská rukojmí. Do karet jim hraje právě nátlak Izraelců na vlastní vládu kvůli uneseným. "Ale ono prodlužování války nahrává i izraelskému premiéru Netanjahuovi, protože dokud se válčí, tak zůstává ve funkci," komentuje analytik současnou pozici předsedy vlády Izraele, kterému hrozí, že může skončit ve vězení za zločiny zneužívání moci.

A co nejhoršího se může v následujících měsících v regionu stát? Podle experta se máme nejvíce obávat, že konflikt z Izraele a Palestiny přeskočí do širšího Blízkého východu. "Vidíme útoky Húsíů z Jemenu na lodě plující do Izraele nebo napojené na Izrael a viděli jsme i bezprecedentní teroristický útok se stovkou mrtvých v Íránu," vypočítává poslední události v regionu Tureček. Podle něj nemusí mít přímou souvislost s děním v Gaze, ale mohou se fakticky nebo psychologicky propojit. "Pak by byl izraelsko-palestinský konflikt, jak se o něm bavíme teď, jen vedlejším hřištěm," varuje analytik.

