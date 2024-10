Tureček o černé skvrně Izraele: Dobře vědí, proč se nesmí dostat před soud

"Jestli se Izrael rozhodl pro absolutní likvidaci nepřátel? Nejspíš ano. Je to takové heslo, ale víme, že to není tak jednoduché," říká o pokračujících izraelských úderech na libanonském území vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček. Libanon je podle něj "jednodušší" cíl než Gaza, přesto na jeho území už v minulosti Izrael neuspěl.

"Myslím, že z právního hlediska je to možná pro Izrael jednodušší, když bojuje proti Hizballáhu v Libanonu. Právně složitější to může být v případě Gazy, protože vidíme, jak se Izrael zuby nehty brání říkat území, která okupuje, že jsou okupovaná," říká Tureček k tomu, že proti okupované zemi nelze uplatňovat právo na sebeobranu.

Podle něj Izraelci moc dobře vědí, že ne vše, co dělají, je v pořádku, a proto se všemi prostředky snaží zabránit, aby se jejich konání dostalo před soud. "Ale pak samozřejmě potřebují ve světě skupinku politiků a zemí, kteří budou tvrdit, že všechno v pořádku je," poukazuje Tureček na často neochvějnou podporu Izraele u představitelů západních států.

Expert v rozhovoru popisuje, jak velké černé skvrny jsou na izraelském boji proti terorismu a protiizraelským radikálům civilní ztráty. "To, že ve válce umírají civilisté, je jasné. A s tím také mezinárodní právo počítá. Vždycky se ale řeší proporcionalita," popisuje odborník, ale kritizuje často omílanou frázi, že Hamás nebo Hizballáh si dělá z civilistů živé štíty.

"Na jaře jsme třeba zaznamenali případ, kdy izraelští vojáci zabili tři civilisty, do půl těla svlečené muže, kteří mávali bílým hadrem. Izraelci je rozstříleli, a pak se ukázalo, že to byli jejich vlastní lidé. Byla to rukojmí a byl to ohromný skandál," dokládá na tragédii Tureček to, že případ otevřel otázkou, jak často mohou být takovým způsobem zastřeleni Palestinci.

Vedoucí Centra pro studium Blízkého východu ve Spotlightu komentuje také to, jak významné síly může teď vůči Izraeli napnout Írán. "Už dříve proklamoval: Teď jsou účty srovnané, ale jestli udeříte, naše odpověď bude ještě razantnější. Takže to bych určitě nevylučoval," myslí si Tureček a dodává, že z možné eskalace situace je logicky nejvíce nervózní především Západ a USA, protože kdyby došlo k většímu válečnému konfliktu v regionu, určitě by to zahýbalo třeba s cenami ropy. "Už teď vidíme, že íránský útok cenu trochu zvedl," dokládá expert.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.