Nečekaně přesvědčivý podvod. Video s Pavlem se na sítích "utrhlo". A bude hůř

“Ještě před rokem taková videa neexistovala, dnes je velmi jednoduché rozpohybovat obrázek, měnit existující videa nebo vytvořit nová,” říká k podvodnému videu s prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Michalem Půrem IT specialista Ondřej Svoboda. Ve falešné reportáži, která obletěla sociální sítě, mluví hlava státu o zázračné aplikaci, díky které si budou občané moci vydělat i statisíce měsíčně.

"Z investice několika tisíců korun až třičtvrtě milionu měsíčně na účtě." Alespoň to slibovali v tzv. deepfake videu (označení pro realistickou úpravu videa - pozn. red.) na sociální sítí Facebook prezident Petr Pavel a moderátor Michal Půr občanům, pokud začnou používat speciální investiční aplikaci. Než bylo video ze sítě staženo, získalo přes 400 tisíc zhlédnutí, a stalo se tak jedním z nejúspěšnějších podvodných videí českého internetu.

"Bylo velmi uvěřitelné. I pro mě byla technická stránka videa už tak dokonalá, že to šlo jen velmi těžko rozpoznat," upozorňuje Svoboda na to, že falešná videa jsou čím dál víc propracovaná. Ve volně dostupných a uživatelsky přátelských programech je dnes dokáže vyrobit prakticky každý za téměř nulové náklady.

"Je to až směšně jednoduché. Do online aplikací lze video nahrát, změnit text. Aplikace dneska už dokáže odstranit původní hlas z videa, člověk si tam může nahrát vlastní text, který se pak syntetizuje hlasem mluvčího i se zachováním intonace," popisuje proces odborník, podle kterého se ti, kteří chtějí podvod rozpoznat, mají raději soustředit na jeho nerealistický obsah a nikoliv formu.

Svoboda upozorňuje, že lze jen těžko hledat nástroje, jak falešná videa ve veřejném prostoru odhalit pomocí technologie. Dokonce i samotný Facebook nechal mnohokrát nahlášený deepfake dlouho bez odezvy. "Je to vždycky taková hra, kdo bude o ten krok napřed a obávám se, že to nemá řešení. Nemyslím si, že někdy budeme mít dostatečně silný nástroj pro to, abychom vždy poznali, jestli to je, nebo není fake," vysvětluje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.