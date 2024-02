"Je to naprosto reálná hrozba." Expertka o možné válce ve vesmíru i nové ruské zbrani

"Není to něco nového. Jaderné technologie se testovaly už v šedesátých letech, jak Sovětským svazem, tak Spojenými státy," říká analytička Pražského institutu bezpečnostních studií Jana Robinson k informaci amerických zpravodajských služeb z minulého týdne, že Rusko pokročilo ve vývoji vesmírných jaderných zbraní, které by v případě nasazení mohly ochromit americké satelity.

"Pokud by se něco takového stalo, tak je to opravdu změna nějakého úplně strategického prostředí. Není to něco, co by Spojené státy, evropské země i další partneři mohli brát na lehkou váhu," říká expertka k tomu, co by případně znamenalo, pokud by opravdu došlo k "usmažení" satelitů na oběžné dráze. Podle Robinson by také Moskva mohla informace, které se dostaly na veřejnost, využít k rozšiřování vlivu a zastrašování. Podle analytičky navíc nejde o první zprávy tohoto typu.

"Americké zpravodajské služby se tím zabývají už dlouho. Znepokojivé zprávy přišly už v roce 2022, kdy Rusko vyneslo několik družic zrovna kolem doby, kdy začala invaze na Ukrajinu. Později se objevily informace, že Rusko pracuje na novém prototypu zbraně, která by mohla ohrozit tisíce družic ve vesmíru," vysvětluje expertka s tím, že podobná hrozba v oblasti vesmírné bezpečnosti se objevuje už několik let.

Podle Robinson je také namístě přemýšlet nad tím, že se budoucnost válčení může přesunout do vesmíru. Fakt, že vesmír může být cílem útoků i v konvenčních válkách, bylo podle ní možné sledovat již v minulosti. "Takový počáteční výstřel jsme viděli například na Ukrajině, kdy Rusové před invazí rušili signály GPS, později také napadli internetový systém Starlink. To je ukázka nejen toho, že je to možnost, ale že se to v určité míře děje již dnes," dodává odbornice.

Jak nečekanou zprávou bylo varování amerických zpravodajských služeb? A jakou hrozbu v oblasti vesmírné bezpečnosti může přinést Severní Korea nebo Čína? Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.