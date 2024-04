"Jak je tohle možné?" Novinář popsal přímo ze Lvova zklamání Ukrajinců ze Západu

"Je tu velmi různorodá skupina lidí, ať už dobrovolníků nebo zaměstnanců Paměti národa. Její součástí je právník, automechanici, stavbyvedoucí, biochemik, ale i dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Dominik Hašek,“ popisuje přímo ze Lvova novinář Aktuálně.cz Jan Hejl skupinu, která z Prahy až do Kyjeva dovezla polní sanitky. Ty budou zachraňovat životy vojákům mimo jiné i z nejelitnějších jednotek.

“Jak je tohle možné. Izraeli pomohli, my to musíme snášet,” popsal novinář z Ukrajiny | Video: Martin Novák

"Jedno auto si vzala elitní jednotka Kraken. Jsou to dobrovolníci, kteří více než dva roky bojují proti Rusům, pouští se do těch nejnebezpečnějších akcí v šedé zóně, pronikají do oblastí, kde působí ruská armáda a dělají i diverzní akce," říká o speciální "zásilce" polních sanitek, kterou pomohla na Ukrajinu dostat organizace Paměť národa, zástupce šéfredaktora Aktuálně.cz Jan Hejl. "Sanitky poslouží paramedikům, kteří potom budou ošetřovat elitu ukrajinské armády," dodává novinář, který v příštích dnech na Aktuálně.cz přinese reportáže z cesty válkou poničenou zemí.

Podle Hejla mezi Ukrajinci zavládla úleva po tom, co Američané schválili dlouho odkládanou vojenskou pomoc ve výši 61 miliard dolarů. "Určitě to je úleva, ale zároveň jsem z nich cítil frustraci z toho, že to dlouho trvá," vysvětluje reportér, podle kterého v Ukrajincích rezonuje i fakt, jak rychle spojenci pomohli Izraeli při hrozbě, které stát čelil z Íránu, zatímco oni ji musí z ruské strany "snášet každou noc".

Novinář také popisuje setkání s ukrajinskými vojáky často těžce zraněnými z boje, která podle něj byla paradoxně plná optimismu, protože velká část z nich pevně věří tomu, že napadená země zvítězí. Jako ukázkový příklad toho, jak obyvatelé země přemýšlejí o válce, předkládá setkání s pětatřicetiletým Olehem. "Léčil se osm měsíců a znovu vyráží na frontu. Den po tom, co jsme spolu mluvili, odjel do Mykolajivské oblasti, kde už čtyři nebo pět dní bojuje. Přežil vážné zranění, ale to mu nebránilo v tom, aby znovu šel na frontu a bojoval za svou vlast," dodává Hejl.

