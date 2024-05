"To musíte zažít." Po invazi zůstala v Moskvě. Teď na Rusy padá deprese a bezmoc

Ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022 prožívala rusistka Alena Machoninová v Moskvě a spolu s ostatními spoluobčany nevěřícně kroutila hlavou nad zprávami z bojiště. "Říkali jsme si, že to možná tak daleko nedojde. A ráno jsme se dozvěděli, že se bombarduje Kyjev. Bylo to něco nepředstavitelného," říká v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Podle Aleny Machoninové to byl pro většinu Rusů šok, a proto ani nebyli schopni nějaké reakce, natož vyjít do ulic. "Než se vzpamatovali, tak Putin přijal zákony, které zamezovaly jakémukoliv protestu," vysvětluje nálady ve společnosti bezprostředně po invazi. Sama se však se svým manželem rozhodla na nějakou dobu ještě zůstat, i když většina cizinců žijících v Rusku začala po začátku války opouštět zemi.

A proč se rozhodla zůstat? Jedním z důvodů byl podle Machoninové prostý fakt, že stále bere Rusko jako svůj domov, nicméně přiznává, že je s manželem v Moskvě držela i jistá míra zvědavosti. "Opravdu nás zajímalo sledovat to, co se děje, možná taková profesní deformace. Jako rusista to prostě musíte prozkoumat, zažít," vysvětluje.

Machoninová v rozhovoru mluví také o opozičních hlasech, které v Rusku sice slyšet jsou, ale tamní režim úspěšně krotí jakékoliv protesty. "Daří se jim je z té země vystrnadit a celou řadu opozičně naladěných, ať už politiků, nebo představitelů kultury, označují za zahraniční agenty," popisuje šikanování těch, kteří se rozhodli zůstat a nemlčet.

Jiný směr, kterým by se Rusko ubíralo, může podle Machoninové pravděpodobně nastat až ve chvíli, kdy Vladimir Putin nebude u moci, i když si sama nemyslí, že se to stane v dohledné době. Experta ale přiznává, že by se do Ruska jednou ráda vrátila. "Jestli se tam někdy vrátím žít, je otázka. Přece jenom si myslím, že se bude muset změnit politický režim," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:19 Kde se Machoninová cítí být doma, v Česku, nebo v Rusku? Proč si při návratu do Česka udělala mezizastávku v Gruzii? Co všechno je nyní v Gruzii ve hře? A má odhad, jak by to tam mohlo dopadnout?

04:19-10:03 Může v Rusku přijít ještě nějaký tlak zevnitř, který by vedl ke změně? V jaké formě je nyní ruská opozice a je vůbec ještě nějaká? Jak je na tom ruská elita?

10:03-14:07 Je Machoninové po Rusku smutno? Jak Rusko vlastně vnímá? Co se Machoninové ve spojitosti s Moskvou jako první vybaví?

14:07-21:35 Tušila Machoninová v roce 2022, že se blíží válka? Měla v Rusku problémy plynoucí z české podpory Ukrajiny? Proč v Moskvě po vypuknutí konfliktu zůstávala? A jak tento fakt přijali běžní Rusové?

21:35-26:01 Proč se Machoninová rozhodla v 90. letech rusistiku studovat? Jak vnímá ocenění své debutové knihy prestižní Magnesií Literou? Má s hrdinkou své knihy něco společného?

26:01-29:59 Co by se psalo v hypotetickém dopise, který by Machoninová Heleně Frischerové poslala? Plánuje se ještě do Ruska vrátit? A chystá se Machoninová na další knihu?