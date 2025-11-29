Zahraničí

Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

ČTK ČTK
před 11 minutami
Americká imigrační služba USCIS v pátek pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do Spojených států, to podle agentury Reuters oznámil šéf služby Joseph Edlow.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu, při níž podle úřadů afghánský imigrant nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu.

"USCIS pozastavila všechna azylová rozhodnutí až do chvíle, kdy budeme moci zaručit, že budou všichni cizinci prověřeni a zkontrolováni v maximální možné míře," uvedl bez dalších podrobností Edlow.

Trump ve čtvrtek svůj plán zveřejnil krátce poté, co oznámil úmrtí dvacetileté gardistky Sarah Beckstromové, z jejíž vraždy bude obžalován devětadvacetiletý Afghánec, který přišel do země v roce 2021 jako jeden z tisíců lidí, kteří s USA spolupracovali v boji proti Tálibánu.

Související

Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

studentka u tabule matematika ilustrační foto

Ministr zahraničí Marco Rubio v pátek pode Reuters oznámil, že jeho úřad nebude až do odvolání vydávat víza lidem s afghánskými pasy.

Trump se již před tragickou střelbou rozhodl v rámci svého protimigračního plánu výrazně omezit počet lidí, kteří mohou v USA dostat azyl. Bílý dům v říjnu oznámil, že dramaticky sníží počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících ve své rodné zemi perzekuci či prchajících před válkou. V následujících 12 měsících jich má být nejvíce 7500, zatímco za Trumpova předchůdce Joea Bidena to bylo až 125 tisíc.

 
Mohlo by vás zajímat

Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné

Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné

Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

Tisíce lidí opět demonstrovaly v Tbilisi. Protesty trvají rok, Gruzínci chtějí do EU

Tisíce lidí opět demonstrovaly v Tbilisi. Protesty trvají rok, Gruzínci chtějí do EU

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, nejvíce zasažen je jih země

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, nejvíce zasažen je jih země
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA azyl migrace zastavení Donald Trump

Právě se děje

před 3 minutami
Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné

Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné

Tento hmyz by se tak mohl změnit z obávaného parazita na postrach zločinců.
před 11 minutami
Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu.
před 14 minutami
Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

Devatenáctiletá studentka prvního ročníku vysoké školy chtěla odletět z Bostonu do Texasu, aby překvapila svou rodinu na Den díkůvzdání.
před 18 minutami
Tisíce lidí opět demonstrovaly v Tbilisi. Protesty trvají rok, Gruzínci chtějí do EU

Tisíce lidí opět demonstrovaly v Tbilisi. Protesty trvají rok, Gruzínci chtějí do EU

Lidé si připomněly 365 dní nepřetržitých protestů proti rozhodnutí vlády zastavit rozhovory o vstupu jihokavkazské země do Evropské unie.
před 35 minutami
"Asistence roku" baví NHL. Zraněný hráč se belhal na střídačku, po cestě ukradl puk

"Asistence roku" baví NHL. Zraněný hráč se belhal na střídačku, po cestě ukradl puk

Kyle Palmieri se v obrovských bolestech belhal z ledu na střídačku. Přesto dokázal pro Islanders přichystat gólovou trefu.
před 1 hodinou
Čistíte si zuby po snídani? Není to úplně nejšťastnější načasování, varuje stomatolog

Čistíte si zuby po snídani? Není to úplně nejšťastnější načasování, varuje stomatolog

I ten nejpoctivější čistič zubů může dělat chyby, které zbytečně kazí výsledek. A některé z nich jsou překvapivě běžné.
před 2 hodinami
Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Tykačovy elektrárny vyrábí přes desetinu elektřiny v Česku. Pokud by se země bez nich neobešla, stát začne jejich provoz dotovat.
Další zprávy