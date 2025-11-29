Zahraničí

Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

před 14 minutami
Devatenáctiletá studentka prvního ročníku vysoké školy chtěla odletět z Bostonu do Texasu, aby překvapila svou rodinu na Den díkůvzdání, místo toho ji ale americké úřady deportovaly do Hondurasu s tím, že soud její opuštění USA nařídil již před deseti lety. S odkazem na ženina právníka o tom informuje agentura AP.
Foto: ABO PHOTOGRAPHY / Shutterstock.com

Any Lucia Lopezová Bellozaová 20. listopadu na Loganově mezinárodním letišti v Bostonu prošla bezpečnostní kontrolou, načež jí bylo řečeno, že je problém s jejím palubním lístkem, uvedl její právník Todd Pomerleau.

Imigrační úřady následně studentku Babson College zatkly a v následujicích dvou dnech ji nejprve převezly do Texasu a pak deportovaly do Hondurasu. Středoamerickou zemi opustila, když jí bylo sedm let.

"Je naprosto zdrcená," uvedl Pomerleau. "Její sen studovat na vysoké škole se rozplynul," dodal.

Podle amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) nařídil imigrační soudce deportaci Lopezové Bellozaové v roce 2015. Pomerleau však uvedl, že o žádném příkazu k vyhoštění nevěděla, a jediný záznam, který našel, uvádí, že její případ byl v roce 2017 uzavřen.

"Připisují jí odpovědnost za něco, co se podle nich mělo stát před deseti lety a o čemž ona vůbec netušila, a ani nepředkládají žádné důkazy," řekl právník.

Den po zadržení studentky vydal federální soudce nouzové nařízení, které vládě zakazovalo přesunout ji z Massachusetts nebo ze Spojených států po dobu alespoň 72 hodin. ICE dnes nereagoval na e-mail agentury AP, který žádal o vyjádření k porušení tohoto nařízení. Babson College také nereagovala na žádost o komentář.

Lopezová Bellozaová, která nyní pobývá u prarodičů v Hondurasu, řekla deníku The Boston Globe, že se těšila, až bude moci rodičům a mladším sestrám vyprávět o svém prvním semestru studia obchodu.

"Byl to můj sen," řekla. "Přicházím o všechno," dodala.

Americký prezident Donald Trump už během loňské předvolební kampaně dával najevo, že zastavení nelegální migrace je jedním z jeho hlavních cílů pro druhé funkční období.

Zároveň se Trumpova administrativa snaží deportovat miliony migrantů, kteří jsou ve Spojených státech bez potřebných dokumentů. Často přitom ale naráží na odpor komunit, v nichž tito lidé žijí. Velká část z nich je totiž v USA už léta, platí zde daně a vykonává práce, například v zemědělství, o něž jinak není velký zájem.

 
