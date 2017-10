Spojené státy si přejí sjednocenou vládu v Sýrii bez účasti Asada, tvrdí ministr Tillerson

před 13 minutami

Washington nevidí budoucnost ve vládě syrského prezidenta Bašára Asada, jehož režim se chýlí ke konci. Na čtvrteční tiskové konferenci v Ženevě to řekl americký ministr zahraničí Rex Tillerson krátce poté, co se setkal se zmocněncem OSN pro Sýrii Staffanem de Misturou. "Spojené státy si přejí novou a sjednocenou Sýrii, v jejíž vládě nebude Bašár Asad hrát žádnou roli," řekl Tillerson. "Vláda Asadovy rodiny se chýlí ke konci a jedinou otázkou je, jak ji ukončit... Nevěříme, že Asadův režim a vláda jeho rodiny mají budoucnost," dodal s tím, že k odchodu syrského prezidenta by se mělo dospět diplomaticky.

Související