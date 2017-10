Ze Sýrie a Iráku se vrátilo přes 5600 stoupenců Islámského státu. Zamířili do 33 různých zemí

před 3 hodinami

Podle zprávy americké neziskové organizace The Soufan Center se do svých domovských zemí vrátilo asi 5600 příznivců Islámského státu z 33 různých zemí. Většina končí ve vězení, někteří ale mohou představovat bezpečnostní riziko. Dokumenty získané po dobytí Rakky a dalších bašt radikálů pomohly identifikovat asi 19 000 osob, osudy většiny z nich ale zůstávají nejasné.

Damašek - Nejméně 5600 stoupenců Islámského státu (IS) se vrátilo do svých domovských zemí, zatímco teroristická organizace přichází o další území v Iráku a v Sýrii. S odkazem na zprávu newyorské neziskové organizace The Soufan Center o tom informoval zpravodajský web BBC.

Stoupenci IS, kteří se vrátili domů, podle zprávy pocházejí z celkem 33 zemí. Většina z nich po návratu míří rovnou za mříže, někteří ale mohou nadále představovat bezpečnostní riziko.

Islámský stát, který na území, jež v Sýrii a v Iráku kontroloval, v roce 2014 vyhlásil chalífát, letos přišel o své hlavní bašty v obou zemích; v červenci irácká armáda z rukou IS dobyla irácké město Mosul a minulý týden osvobodily arabsko-kurdské milice s podporou mezinárodní letecké koalice pod velením Spojených států syrské město Rakka.

Cesty stoupenců IS do Iráku a Sýrie zmítaných boji v zásadě ustaly v roce 2015, když začala teroristická organizace přicházet o velkou část území a mnoho států zpřísnilo kontroly cestujících, uvádí zpráva.

Dokumenty získané po dobytí Rakky a dalších bašt radikálů pomohly identifikovat asi 19 000 osob z celkem více než 40 000 lidí ze 110 zemí, kteří podle odhadů přišli do Sýrie a Iráku s cílem přidat se k džihádistům. Z dokumentů nicméně není jasné, co se s těmito lidmi stalo.

The Soufan Center se ve zprávě odvolává na údaje poskytnuté úřady ze 33 zemí. Z více než 5600 stoupenců IS, kteří se vrátili domů, podle zprávy pochází: 400 z Ruska (z celkových 3417, kteří se přidali k IS), 760 ze Saúdské Arábie (z 3244 přívrženců IS), 800 z Tuniska (z 2926 stoupenců IS) a 271 z Francie (z celkových 1910 lidí, kteří se přidali k IS).

Po přičtení počtu bojovníků IS z dalších zemí, situace představuje nemalé bezpečnostní riziko, uvádí zpráva.

Jelikož radikálové přicházejí o území, budou se pravděpodobně častěji obracet na své stoupence v zahraničí, aby "svou značku udrželi naživu", míní experti. Navrátivší se přívrženci IS podle nich patří ke skupině, která bude zřejmě nejvíce vystavena snahám o kontakt ze strany bojovníků IS, kteří konflikt neopustili.

Další výzvu pro úřady zemí, kam se stoupenci IS vrátili, představují ženy a děti. Zde bude zásadní je úspěšně integrovat do společnosti a v případě dětí poskytnout jim přístup k psychologům, míní The Soufan Center.

Minulý týden vedoucí britské tajné služby M15 Andrew Parker oznámil, že většina z 800 Britů, kteří odešli bojovat za IS, se nevrátila a asi 130 z nich přišlo o život.

Šance na návrat dalších je podle něj malá, jelikož radikálové vědí, že jim hrozí vězení.