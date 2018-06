Soud v USA poslal na 40 let do vězení řidiče, který zabil pět lidí

před 27 minutami

K trestu vězení na 40 let soud v americkém státě Michigan odsoudil muže, který svým autem předloni zabil pět cyklistů. Odsouzený, který řídil pod vlivem drog, vyjádřil smutek nad jejich smrtí. Soudce ale projev lítosti označil za nedostatečný. Nyní dvaapadesátiletý Charles Pickett najel svým autem u michiganské obce Cooper do skupiny devíti cyklistů, z nichž usmrtil tři ženy a dva muže. Drogy požil podle obhajoby ve stresu po návratu z pohřbu jednoho ze svých příbuzných. "Budu s tím žít až do smrti. Dal bych svůj život za lidi, které jsem zabil a zmrzačil. Je mi to líto," řekl před soudem obžalovaný. Soudce Paul Brindenstine ale jeho lítosti neuvěřil a označil ji za "žalostně nedostatečnou".