Soud jedná o podmíněném propuštění Breivika. Do síně přišel s nacistickým pozdravem

Norský soud se v úterý dopoledne začal zabývat žádostí o podmíněné propuštění teroristy Anderse Behringa Breivika, který při atentátech v roce 2011 zabil 77 lidí. Pravicový extremista, který si odpykává jednadvacetiletý trest vězení, tvrdí, že po deseti letech strávených za mřížemi už nepředstavuje nebezpečí pro společnost. Hned při příchodu před soud se uvedl nacistickým pozdravem.

Podle norských zákonů měl 42letý Breivik možnost požádat o podmínečné propuštění po odpykání prvních deseti let trestu. Je nepravděpodobné, že by soud Breivika propustil. Přestože si za masakr převážně mladých sociálních demokratů odpykává 21 let ve vězení, trest lze v jeho případě prodlužovat až na doživotí.

Breivik do soudní síně vstoupil s oholenou hlavou, strništěm na tváři a v tmavém obleku, na jehož klopě měl připnutý vzkaz o nadřazenosti bílé rasy. Držel také ceduli s nápisem: "Zastavte svou genocidu proti našim bílým národům."

Před soudem se uvedl nejprve gestem bílých nacionalistů a poté nacistickým pozdravem. Podle agentury AP se představil jako vůdce norského neonacistického hnutí, což naznačuje, že slyšení využije spíše jako příležitost projevit své názory o nadřazenosti bělochů než jako vážnou snahu o předčasné propuštění.

Příbuzní obětí a pozůstalí se obávali, že soudní slyšení zneužije k šíření svých krajně pravicových názorů. Terorista nikdy neprojevil žádnou lítost nad svými činy.

Breivik na konci července 2011 ve vládní čtvrti v Oslu odpálil nálož, která připravila o život osm lidí. Krátce nato postřílel 69 členů letního tábora sociálnědemokratické mládeže na nedalekém ostrově Utöya. O rok později ho soud za terorismus poslal na 21 let do vězení, což je nejvyšší jednorázový trest, který je v Norsku možné uložit.

Když během soudního procesu v roce 2012 vstupoval do soudní síně, denně používal nacistický pozdrav a truchlícím rodičům opakoval, že si přál, aby zabil více lidí. Ve vězení se pokoušel založit fašistickou stranu a poštou oslovoval pravicové extremisty v Evropě a ve Spojených státech. Vězeňská správa mnoho těchto dopisů zabavila v obavě, že Breivik bude inspirovat další osoby k násilným útokům.

Soud jedná do čtvrtka v tělocvičně věznice Skien - 100 kilometrů jihozápadně od Osla -, kde si Breivik odpykává svůj trest. Rozhodnutí se očekává ještě tento měsíc.