"Snad Putina nemoc sejme co nejdřív." Lidí napříč Ruskem se ptali na prezidenta

Jak a kdy Vladimir Putin opustí svůj úřad a co se pak stane s Ruskem? Na to se v anketě ptali reportéři Rádia Svobodná Evropa lidí napříč celým Ruskem. Někteří tvrdí, že ho někdo zabije nebo umře, jiní zase říkají, že nevidí žádné jiné kandidáty než Putina.

Lidé napříč Ruskem odpovídali v anketě na otázky ohledně Vladimira Putina. Někteří si myslí, že ruský prezident úřad opustí až po své smrti. "Putin svůj úřad opustí tak, že ho někdo zabije, nebo umře. Dříve nebo později umřít musí. Podle mě se potom Rusko rozpadne," říká obyvatelka Moskvy. Ruska z Petrohradu si zase myslí, že by měl jít Putin před Mezinárodní soudní tribunál v Haagu.

Podle obyvatele Jekatěrinburgu je Vladimir Putin vrah a zločinec. Situace v Rusku se podle něj po jeho odchodu zlepší o sto procent, a to i proto, že skončí válka. "Doufám, že ho nemoc sejme, co nejdříve to půjde. Po Vladimiru Putinovi přijde normální prezident. Bude plný života, zdravý, racionální, rozumný a bystrý. To není to, co bychom teď měli. To přijde až po Vladimirovi Putinovi. Ani nezáleží na tom, kdo to bude. Je jasné, že kdokoliv jiný bude lepší," říká Rus z Jekatěrinburgu.

I když někteří Rusové Vladimira Putina kritizují, najdou se i tací, co si přejí, aby v úřadu zůstal co nejdéle. "Nevidím žádné jiné kandidáty. Jenom Putina. Myslím, že odejde, jenom pokud tu bude jiný slušný kandidát. Žádného teď ale nevidím," myslí si muž z Krasnodaru.

Podle obyvatele z Voroněže Putin, pokud neonemocní, zůstane prezidentem na další volební období. "Bože, dopřej mu dobré zdraví! Sjednotil národ," přeje si dotazovaný Rus. Podle ženy z Krasnodaru je Putin velmi silný politik a hlavy jiných států se ho bojí. "Putin je náš prezident. Je naší hlavní politickou oporou," říká.