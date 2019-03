Slovensko v malém. Konzervativní vesnice Úľany má starostu podobného Čaputové

Tuto sobotu Slováci vybírají svého nového prezidenta. Favoritkou druhého kola voleb je Zuzana Čaputová, pětačtyřicetiletá žena, která se stala známou díky úspěšnému několikaletému boji proti skládce. Musela se postavit podnikatelům i významným politikům. Podobný životní příběh má i Rudolf Frýželka, starosta malé obce Úľany nad Žitavou, kde přitom Čaputová skončila v prvním kole prezidentských voleb až jako čtvrtá.

Úľany nad Žitavou (od našeho zpravodaje) - Hlavy umělohmotných trpaslíků se blyští v jarním slunci vedle pojízdné prodejny s masem, na které je kromě slovenského i maďarský nápis. Dodávka, z níž je uprostřed vesnice před sytě žlutým kostelem vedle hospody vyskládáno vedle trpaslíků zboží všeho druhu, má zase rumunskou registrační značku. Dvě děti se fotí s trpaslíky a několik důchodkyň postupně přichází nakoupit si čerstvé maso.

Sobotní druhé kolo prezidentských voleb připomínal pět dní před hlasováním v jihoslovenské vesnici Úľany nad Žitavou jen plakát favoritky Zuzany Čaputové, který visel na obecní nástěnce vedle místních výsledků z prvního kola.

"Její volební tým byl jediný, který se tu zastavil a dal nám to. Kdyby se stavili i jiní, dáme je tam taky," říká o plakátu starosta obce Rudolf Frýželka.

Čaputová přitom v Úľanech nad Žitavou nijak závratně neuspěla, zdejší volební výsledky z prvního kola odrážejí rozdíl mezi slovenskými městy a venkovem. Před dvěma týdny tu vyhrál s velkým náskokem eurokomisař Maroš Šefčovič, kandidát vládní strany Směr-SD. Za ním skončili dva protievropští a protisystémoví kandidáti, soudce Štefan Harabin a krajně pravicový politik Marian Kotleba. Až na čtvrtém místě byla Čaputová. Ta by přitom podle celostátních odhadů měla v sobotu v druhém kole Šefčoviče výrazně porazit.

Loni na podzim v komunálních volbách tady právě Rudolf Frýželka, počítačový inženýr, porazil dlouholetého starostu ze Směru. Tato nejsilnější vládní strana drží přitom v zastupitelstvu obce většinu, na Slovensku mají ale přímé volby starostů a primátorů.

Slovensko v malém

"Venkov je konzervativní," vysvětluje výsledky prvního kola prezidentských voleb starosta, který se do vesnice, kde žili rodiče jeho ženy, přistěhoval před dvěma lety z Bratislavy. Šefčovič podle něj dostal hlasy, protože tady se v posledních letech volil Směr ve velkém a ze setrvačnosti, lidé ho mají spojený se státem.

"Harabina volili hlavně starší lidé, protože velmi srozumitelně komunikoval. A Kotleba, to je přece trend, který sílí na celém venkově. Využívá témata, kterých se lidé na venkově bojí," dodává Frýželka.

Jenže zvolení jeho samotného starostou jde právě proti tomuto trendu. Na venkov odešel podle vlastních slov proto, že chtěl více svobody, čerstvý vzduch a vlastní potraviny. Jenže mu to nedalo a loni se pustil do předvolební kampaně, když viděl, jak hlava obce nic neřeší. Tehdejší starosta se podle něj nebavil s lidmi, kteří cítí stagnaci ve svém každodenním životě.

Prostě takové "Slovensko v malém", při pohledu na vládu Směru a naopak volební šance Zuzany Čaputové, která se proslavila dlouholetým bojem se skládkou v Pezinku.

"Lidé chtěli, aby se naše obec posunula někam dál. Dělal jsem normálně kampaň a mítinky, na které chodilo čím dál víc lidí," vzpomíná Frýželka v kanceláři starosty obce o 1507 obyvatelích.

Dominantou Úľan je právě onen žlutý kostel. Mají tu hospodu, mateřskou i základní školu, v budově obecního úřadu je malé kulturní centrum a ordinace praktického lékaře. Občas se tu jako teď zastaví nějací prodejci. "Chceme po nich minimální poplatky. Když mají papíry v pořádku, ať prodávají," říká starosta k provizornímu tržišti naproti obecnímu úřadu.

Žijí tu většinou starší lidé, jedním z Frýželkových cílů je přitáhnout mladší ročníky. Lidé tu jezdí za prací hlavně směrem do Nových Zámků nebo Šuran a do továren kolem nich. V Nových Zámcích pracuje i starostova manželka, učitelka. "Když tu máte 500 eur čistého, tak je to dobrý plat," nastiňuje Frýželka svým klidným hlasem ekonomickou realitu obce. Je to zhruba 13 tisíc českých korun.

Mnoho obyvatel i proto stále udržuje své menší pozemky a zahrady. Lidé tu mají k půdě silný vztah, který nový starosta nasává plnými doušky. Kandidoval za malou mladou agrární stranu Doma dobře. Zdejší družstvo ale před lety zaniklo.

"Tady se dlouho nic neřešilo. Do nových bytovek zatéká, musím řešit osvětlení a chci otevřít sběrný dvůr a vylepšit třídění odpadu," popisuje aktuální problémy starosta.

Dveře jsou vždy otevřené

Velká politika do Úľan nad Žitavou doléhá jen prostřednictvím prezidentských voleb, a to ještě málo. Ani loňskou vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně tu příliš neřešili. "Lidé tu mají jiné potřeby, sotva přežívají," říká lakonicky starosta.

Sám chce stojaté vody rozhýbat, ale musí vyjít hlavně s příznivci největší vládní strany Směr v zastupitelstvu. "Musíme se umět domluvit," popisuje po sto dnech ve funkci svoji politickou metodu, která nápadně připomíná styl favoritky prezidentských voleb. Frýželka je v jednačtyřiceti letech vrstevník Čaputové a mohl by se dát považovat za součást generační výměny, která právě od minulých komunálních voleb na Slovensku probíhá. Nedaleká Nitra, páté největší slovenské město, má například jednatřicetiletého primátora Marka Hattase.

"Výhodou komunální politiky je, že když něco uděláte, tak máte okamžitě od lidí zpětnou vazbu. Víte, jestli jste něco udělali dobře, nebo špatně. To může na státní úrovni trvat léta," vysvětluje Frýželka základní rozdíl.

A stejně jako Čaputová a další noví politici zdůrazňuje jedno slovo: komunikace. "Jako by se můj předchůdce bál, pořád se tu zavíral a nechodil mezi lidi. Ti mi přitom můžou psát zprávy na Facebooku, kde máme stránku obce. Dělají to spíš mladší lidé, ti starší zase chodí," ukazuje hlavou ke dveřím, které zůstávají odemčené, i když je hlava obce někde jinde. Jak se přesvědčil i reportér Aktuálně.cz, když starostu před domluvenou schůzkou hledal.

