Slováci v Praze napjatě sledovali volby v kině Atlas, doufali v prohru Fica

Centrem Slováků v Praze se ze soboty na neděli stala kavárna kina Atlas na Florenci. Právě v ní slovenská menšina sledovala už od sobotního podvečera vyhlašování výsledků parlamentních voleb. Mnozí z přítomných si přáli vítězství liberálního proevropské hnutí Progresivní Slovensko. Zajímalo je také to, jak budou volit jiní Slováci v cizině.

Volební noc pořádaly slovenské spolky Srdcom doma a Pražská kaviareň, které se věnovaly slovenským volbám už dlouho před jejich konáním. Jejich zástupci naléhali na slovenskou komunitu v zahraničí, aby se voleb účastnila a zaregistrovala se pro korespondenční hlasování. Srdcem doma také pořádala cestu vlakem na Slovensko právě za účelem volit.

"Kromě toho, že nás zajímá, kam se Slovensko v příštích hodinách a dnech vydá, tak čekáme i na to, jak budou volit Slováci v zahraničí," vysvětloval předseda Srdcom doma Samuel Zubo. Podle něj jsou tyto slovenské volby první, kdy bude známé, kolik zahraničních Slováků dalo které straně hlasy. "To je velmi zásadní otázka. Mluví se o tom, že Slováci v zahraničí jsou často vzdělaní a více odolní vůči xenofobii a populismu. Chceme vidět, jestli to výsledky potvrdí," řekl Zubo.

Během noci hrála v kavárně Atlas hudba, proběhla politická diskuse, spojení se Slováky v dalších zemích i sledování promítání slovenské televize. S postupujícím časem ale lidí výrazně ubývalo, protože ve dvě ráno nebyla sečtena ještě ani třetina hlasů. Stejně jako ostatní se šli Slováci na zveřejnění konečných výsledků vyspat.

Z reakcí mnohých bylo ale cítit zklamání, protože už první hodiny naznačovaly, že vítězem voleb bude strana Směr-SD v čele s expremiérem Robertem Ficem. Přítomní fandili Progresivnímu Slovensku s předsedou Michalem Šimečkou. Slováci v zahraničí jednoznačně volili Progresivní Slovensko, které zde dostalo 61,7 procent a Směr-SD pouhých 6,10 procent. Debata probíhala spíše o tom, jak špatnou zprávou vítězství Fica je.

Například předseda Pražské kaviárně Andrej Probst ale patřil k optimistům. "Myslím, že slovenská společnost je už dost zralá a uměla by reagovat na nesprávné směřování Slovenska. Když bylo na Slovensku nejhůř, tak se nejlehčeji organizovali krajané. I když to možná nevypadá dobře, tak slovenská společnost bude umět reagovat na jakýkoliv zlý podnět," míní. Probst má o slovenských krajanech velký přehled, protože o nich tvoří web Krajan.sk.