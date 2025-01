"Legrační." Rusové se na sítích radovali ze zásahu, pak přišlo kruté vystřízlivění

Rusové se minulý týden radovali, že v Kurské oblasti zničili ukrajinský systém protivzdušné obrany západní výroby. Svým úlovkem se nějaký čas chlubili na sociálních sítích, než se ukázalo, že zlikvidovali raketový systém svých severokorejských spojenců.

Severokorejci vjely do Kurska se speciálem pro protivzdušnou obranu. Zmatení Rusové ho vyhodili do vzduchu. | Video: Reuters, Aktuálně.cz/X/WarVehicle

Když se severokorejský 11. armádní sbor o síle 12 tisíc mužů vydal do ruské Kurské oblasti, aby pomohl v boji proti Ukrajincům, přivezl si s sebou stíhače tanků, houfnice a raketomety. S nimi si přepravil i málo vídané vozidlo protivzdušné obrany, které kombinovalo velký kolový podvozek s radarem a odpalovacími zařízeními raket země-vzduch ruské konstrukce. To se však obvykle pohybuje na pásech.

Severokorejci upravený systém Tor SAM byl ale tak neobvyklý, že sami Rusové zřejmě nepoznali, že patří k nim, píše server Forbes. Ruské drony vozidlo zpozorovaly a zaútočily na něj. Vojáci měli radost a rozšířili videomontáž svého útoku.

Vnějším pozorovatelům trvalo několik dní, než zjistili, co přesně Rusové v Kursku vyhodili do vzduchu. "Zdá se, že to, co bylo původně prohlášeno za 'radarový systém západní výroby', je s velkou pravděpodobností severokorejská verze Tor SAM na podvozku s kabinou," poznamenal polský analytik skrývající se pod přezdívkou WarVehicleTracker.

"Je legrační, že Rusko zasáhlo svůj vlastní systém. Možná, že ruští operátoři dronů byli ponecháni v nevědomosti o příjezdu vzácného severokorejského stroje," dodal analytik. Podle Forbesu jde o bolestnou ztrátu pro rusko-severokorejské síly, které se od listopadu snaží, zatím neúspěšně, vytlačit podle hrubého odhadu 20 tisíc Ukrajinců z Kurské oblasti.

Poslední dobou se množí zprávy o tom, že po jednotlivých střetech zůstávají na zemi stovky mrtvých Severokorejců a Rusů. Mnoho těchto zabitých si připisují na konto ukrajinské drony. "Nepřítel dosáhl dostatečné škály a rozmanitosti svých dronů a zdokonalil taktiku jejich použití," vysvětlil podle Forbesu jeden z ruských válečných blogerů, podle kterého kvůli tomu zejména tanky nejsou schopné dorazit ani na palebné pozice.

Rusové proto zoufale hledají od neustálých dronových útoků nějakou úlevu a potřebují každou baterii protivzdušné obrany. Ať už z vlastního arzenálu, nebo od Severní Koreje. Když jim ale jejich asijský spojenec jednu takovou dovezl, sami si ji zničili.

