Korejská letáková válka: KLDR chystá odvetu za informační kampaň jižního souseda

Vláda asi odmítne ústavní zakotvení práva na platbu v hotovosti, které navrhli poslanci Trikolóry. Nesouhlas s návrhem vyjádřila podle předkládací zprávy na vládním webu ministerstva i Česká národní banka. Kabinet se bude předlohou zabývat v pondělí.

Poslanci Trikolóry Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková navrhli do Listiny základních práv a svobod vložit pasáž, podle které by měl každý právo na úhradu svých peněžitých dluhů v hotovosti. Omezení práva by bylo přípustné jen v zákonných případech pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Do ústavy navrhla Trikolóra doplnit ochranu rovnocenného postavení hotovostních a bezhotovostních forem plateb k úkolům centrální banky.

ČNB k tomu uvedla, že současná právní úprava, například zákon o ČNB nebo zákon o oběhu bankovek, již právo na platbu v hotovosti obsahuje. Podle ní není nutné, aby toto právo bylo povýšeno na ústavní. Také podle ministerstva financí je návrh nepotřebný a navíc "nejednoznačný, nedomyšlený a nedostatečně odůvodněný".