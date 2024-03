"Jednáme nestranně." Šéf slovenského ústavního soudu odmítl Ficovu výzvu k rezignaci

Předseda slovenského ústavního soudu Ivan Fiačan odmítl výzvu premiéra Roberta Fica, aby rezignoval na svou funkci. Fiačan se zároveň omluvil za únik informace o verdiktu, kterým soudci pozastavili platnost části změn v trestním právu. Změny ve sněmovně prosadila Ficova vláda. Premiér tvrdil, že informaci o rozhodnutí soudu dostala média dříve než účastníci řízení.

"Je mi líto, že došlo k předčasnému zpřístupnění informace, omlouvám se za to. V žádném případě to nepovažuji za důvod, abych odstoupil z funkce předsedy ústavního soudu. Sami jsme byli z úniku překvapeni," řekl Fiačan. Dodal, že únik informací o rozhodnutí, nikoliv jeho samotného textu, bude soud vyšetřovat.

Fico pak odpoledne zopakoval, že Fiačan by měl rezignovat. "Zřízená pracovní skupina nic nevyřeší a předseda vlády nadále trvá na stanovisku, že za takovýto skandál, který nemá obdoby v celé historii Ústavního soudu SR, by měl předseda Ústavního soudu SR převzít odpovědnost, vzdát se své funkce a zařadit se do kolektivu řadových členů Ústavního soudu SR," uvedl v prohlášení tiskový odbor úřadu vlády.

Slovenský ústavní soud před týdnem na neveřejném jednání pozastavil platnost velké novely trestního zákona, která předpokládá snížení trestů za korupci, až na výjimky také za ekonomické trestné činy a rovněž zkrácení promlčecích dob trestných činů.

Stejně postupoval soud i vůči několika změnám v trestním řádu, nikoliv ovšem ve vztahu ke zrušení elitního útvaru prokuratury, který tak zanikne k 20. březnu. Následně své rozhodnutí doručil elektronicky účastníkům řízení a pak o něm ve čtvrtek informoval formou tiskové zprávy. Hned v den rozhodnutí ale o pozastavení části trestněprávních změn informovala některá slovenská média.

"Už před rozhodnutím ústavního soudu se ze strany nejvyšších ústavních činitelů objevila různá vyjádření, která zpochybňovala integritu ústavního soudu a jeho soudců. Chci se důrazně ohradit vůči těmto vyjádřením. Já i moji kolegové jednáme nestranně," řekl Fiačan.

Kriticky se vůči soudu vyjadřovali představitelé nynější vládní koalice, byť téměř všichni nynější ústavní soudci včetně Fiačana se ujali funkce za bývalé vlády v čele s Ficovou stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD).

Slovenský kabinet nemá přímé personální pravomoci vůči ústavnímu soudu. Fico v úterý řekl, že nový slovenský prezident by měl vyvodit vůči předsedovi ústavního soudu odpovědnost. Favority březnových prezidentských voleb jsou předseda parlamentu a vládní strany Hlas-sociální demokracie Peter Pellegrini a exministr zahraničí a dlouholetý diplomat Ivan Korčok.

Ficova vyjádření týkající se ústavního soudu označil Fiačan za nepatřičná a nebezpečná pro právní stát.

Změny ve slovenském trestním právu kritizovaly mimo jiné instituce Evropské unie. Slovenská opozice tvrdí, že cílem novely bylo dosáhnout beztrestnosti stíhaných osob s vazbami na nynější vládní koalici. Ta naopak změny obhajuje snahou sladit ukládané tresty na Slovensku s jinými evropskými zeměmi.