Saúdská Arábie otevřela po více než 70 letech obchod s alkoholem. Jen pro diplomaty

V Saúdské Arábii se po více než 70 letech otevřel první obchod s alkoholem, píše agentura AP s odvoláním na nejmenovaného diplomata. Podle něj v něm budou moci nakupovat pouze nemuslimští diplomaté, a to po předchozí registraci přes mobilní aplikaci a na příděl.

Agentura Reuters, která o otevření obchodu rovněž informuje, píše, že se jedná o významný milník ve snaze korunního prince Muhammada bin Salmána otevřít tuto ultrakonzervativní muslimskou zemi obchodu a turismu.

Konzumace alkoholu je v islámu zakázaná. V Saúdské Arábii zákon o prohibici přitom platí od roku 1952 a byl zaveden poté, co jeden ze synů krále Abdal Azíze v opilosti zastřelil britského diplomata. Změna je podle Reuters součástí plánu známého jako Vize 2030, jehož cílem je prostřednictvím reforem vymanit saúdskoarabskou ekonomiku ze závislosti na ropě a stát se významným hráčem v oblasti turismu. Saúdští představitelé na žádost agentury AP o komentář týkající se obchodu nereagovali.

Nový obchod se nachází u supermarketu v rijádské diplomatické čtvrti, sdělil agentuře AP diplomat, který provoz navštívil, ale vzhledem k citlivosti tématu hovořil pod podmínkou zachování anonymity. Obchod podle diplomata připomíná "lepší duty free" na mezinárodním letišti. Lze tam zakoupit tvrdý alkohol, vína a v tuto chvíli pouze dva druhy piva.

Jen pro diplomaty a jen na příděl

Zaměstnanci obchodu požádali zákazníky o předložení diplomatických průkazů a o to, aby si při vstupu do obchodu vložili mobilní telefony do pouzder. Zákazníci si podle diplomata mohou alkohol kupovat pomocí mobilní aplikace na příděl. Podle dokumentu, do kterého nahlédli redaktoři agentury AFP, bude nákup alkoholu regulován podle bodového systému, přičemž zákazník bude mít na měsíc 240 bodů. Litr tvrdého alkoholu bude za šest bodů, litr vína za tři body a litr piva za jeden bod. Podle BBC v tuto chvíli není na stole návrh rozšířit klientelu na "běžné cizince", kterým konzumace alkoholu v království zůstává zapovězena. Naopak například Spojené arabské emiráty a Katar povolují prodej alkoholu nemuslimům starším 21 let v hotelech, klubech a barech. Většinu cizinců v Saúdské Arábii ovšem tvoří muslimští pracovníci z Asie a Egypta.

Alkohol se tak zřejmě stane součástí života v Rijádu, ale jeho konzumenti si budou stále muset dávat pozor na to, kde pijí a jak se poté chovají, píše BBC. Podle současných zákonů mohou tresty za konzumaci nebo držení alkoholu zahrnovat pokuty, vězení, veřejné bičování či deportaci.

V dokumentu se podle BBC rovněž uvádí, že úřady plánují zavést "nový regulační rámec", který by umožnil diplomatům přivážet "určité množství" alkoholu, aby se s alkoholem neobchodovalo na černém trhu.

Přestože je alkohol podle islámu zakázán, Saúdská Arábie se až do roku 1952 stavěla k jeho přítomnosti v království smířlivě, připomíná BBC. To se změnilo poté, co mladý princ Mišárí bin Abdal Azíz Saúd v roce 1951 zastřelil britského vicekonzula v Džiddě Cyrila Ousmana za to, že mu na společenské akci odmítl nalít další drink. O rok později král zavedl prohibici.