Rytmuse rozčílil novinář. Ptal se ho, co řešil na Úřadu vlády s Ficovými spojenci

Známý raper Patrik Vrbovský, vystupující pod uměleckým jménem Rytmus, pár dní před prezidentskými volbami na Slovensku navštívil Úřad vlády, kde se setkal s představiteli strany premiéra Roberta Fica Směr-SD. S odkazem na své zdroje to uvedl web Aktuality.sk. Informaci potvrdil i sám raper, který na Instagramu zveřejnil konverzaci s novinářem Aktuality.sk včetně jeho telefonního čísla.

Redaktor serveru Aktuality.sk se prostřednictvím SMS na rapera obrátil s dotazy, kdo ho do sídla vlády pozval, co bylo účelem setkání a zda se diskutovalo o možné podpoře Petera Pellegriniho. Zpěvák budoucího slovenského prezidenta podpořil minulý týden navzdory volebnímu moratoriu. Pellegrini byl až do vítězství ve volbách šéfem strany Hlas, která je součástí vládní koalice.

Rytmus následně konverzaci s novinářem zveřejnil na svém Instagramu i se soukromým telefonním číslem redaktora. Později se za to veřejně omluvil. Ve středu ráno přesto příspěvek stále visel na jeho sociální síti, kde ho sleduje přes 760 tisíc lidí.

"Přiznávám, že číslo tohoto novináře jsem neměl zveřejnit. Akceptuji, že dělá svoji práci," napsal v omluvě. Konal prý v emocích a doplnil, že on sám si musel vícekrát změnit číslo kvůli jednostranným novinářům, kteří údajně ohýbají jeho pravdu. Dodal, že není politik, nežije ze státních peněz a není povinný se někomu zpovídat.

V SMS konverzaci se vyjádřil i ke své návštěvě Úřadu vlády. "Je to jedna z několika návštěv, které jsem za poslední roky absolvoval kvůli různým projektům, na které jsem byl oslovený. Nemám potřebu svá setkání fotit a dávat je na sociální sítě, což je pochopitelné. Tyto poslední návštěvy souvisely s romskými projekty a s celkem zajímavým projektem o svobodě slova, protože tady funguje demokracie jen podle liberálních médií. Jakmile někdo jako já nesouhlasí s vaším názorem, je nepohodlný, placený, proruský a následně šikanovaný," napsal redaktorovi Rytmus.

Umělec se na veřejnosti k politice příliš nevyjadřuje, minulý týden ale na poslední chvíli podpořil Pellegriniho. V době volebního moratoria podpořila tohoto kandidáta například také známá influencerka Zuzana Plačková. Slovenská média se ale shodují, že jim za to postih nehrozí, protože zákon na takovou situaci nepamatuje. Pellegrini v sobotních volbách porazil bývalého ministra zahraničí Ivana Korčoka, kterého otevřeně podporovaly opoziční strany.

Video: Patrik Vrbovský alias Rytmus v pořadu Spotlight (21. 9. 2023)