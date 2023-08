Může je zabít vojenský útok a cesta trvá dva dny. Ideální dovolená, libují si Rusové

Válka na Ukrajině ztěžuje Rusům cestování do jejich oblíbených letovisek na anektovaném Krymu. Kvůli uzavřenému vzdušnému prostoru pro komerční účely musí na poloostrov cestovat po zemi - trasa jim tak může zabrat i několik dní. To je ale neodrazuje a i navzdory probíhajícímu konfliktu mnozí z nich stále považují Krym za bezpečné a ideální místo pro letní dovolenou.

"Dříve jsme sem létali letadlem, přímým letem - za čtyři hodiny tady. Nyní je cesta složitější," uvádí v reportáži agentury Reuters Viktor Motorin z města Chanty-Mansijsk ležícího ve středu Ruska. Se svou rodinou tentokrát letěl nejprve do ruské metropole a poté pokračoval vlakem do Jevpatorije, oblíbeného lázeňského města na západě Krymu. Na cestě tak strávil i s krátkou přestávkou v Moskvě několik dní. "I přesto jsme se ale rozhodli, že nebudeme měnit naše plány a přijedeme si sem odpočinout a užít si to tady," dodává.

Dopravu také Rusům ztěžují dlouhé kolony, které se kvůli značnému počtu turistů tvoří na hlavních tazích vedoucích na Krym. "Přijeli jsme radši vlakem. Trvalo to dva dny a čtyři hodiny - letos velmi dlouho, protože jsme se báli jet autem. Na dovolenou sem jezdíme už pátým rokem," popisuje Olga Morskovová z ruského Rybinsku, ležícího asi 300 kilometrů severně od Moskvy. "My jsme letěli letadlem z Vladivostoku do Moskvy, odtud pak vlakem do Jevpatorije. Vlakem to bylo 34 hodin a letem do Moskvy osm hodin," popisuje další turistka Tatiana.

V důsledku "speciální vojenské operace", jak Kreml invazi do sousední země oficiálně nazývá, klesl v posledním roce počet turistů na Krymu asi o pětinu, ukazují data ruského Národního svazu pohostinství. "Objevilo se tady více nebezpečných situací, ale zároveň je podnikání na Krymu v oblasti cestovního ruchu nejvytrvalejší, protože již muselo překonat nedostatek vody, elektřiny, různé sankce i omezení," uvádí Alexej Volkov, prezident svazu. "Dnes je ale na Krymu pravděpodobně stejně bezpečno jako kdekoli jinde," míní.

Miliony Rusů od dovolené na Krymu, který Rusko v roce 2014 anektovalo, tak stále neodrazují ani nedaleké boje či opakované ostřelování Kerčského mostu, přes nějž vede po uzavření vzdušného prostoru jediná cesta na poloostrov. Ruští turisté, které agentura Reuters pro potřeby reportáže oslovila, číhající nebezpečí zlehčovali, či ho dokonce zcela odmítali. "Ne, nemám absolutně žádné obavy. Jeli jsme sem bez rozmýšlení, ničeho jsme se nebáli, všechno je v pořádku," uvedl Alexander Semaško ze Stavropolu na jihu země.

Další respondent, Sergej Lenkov z Vologdy severně od Moskvy, zase uvedl, že důvěřuje ruským systémům protivzdušné obrany, které případný útok na poloostrov odrazí. "Žádná rizika skutečně nehrozí. Obloha je chráněná. Takže není nic, co by nás mělo zneklidňovat," řekl Lenkov.

Cesta na Krymský poloostrov se však v polovině července stala osudnou ruské rodině z Belgorodské oblasti. Mohutná exploze na Kerčském mostě zasáhla v noci automobil, v němž cestovali rodiče se svou čtrnáctiletou dcerou. Oba dospělé stál výbuch život, dívka nakonec vyvázla jen se zraněními. K odpovědnosti za tento i předchozí říjnový útok, který most vážně poškodil, se později přihlásil šéf ukrajinské tajné služby SBU Vasyl Maliuk.

Pokud se Rusové nebezpečí útoků přece jen zaleknou, míří místo na Krymský poloostrov podle Volkova hlavně do Kaliningradu u Baltského moře a Dagestánu na severním Kavkaze. Zvýšenou poptávku pak zaznamenávají i černomořská letoviska, kde je riziko ostřelování rovněž nižší. Obsazenost hotelů v Soči je podle Volkova stoprocentní, a dokonce i přístavní město Novorossijsk zaznamenalo šestiprocentní nárůst návštěvníků.

Video ukazuje následky útoku na Kerčský most, při němž zemřeli oba rodiče od dítěte (17. 7. 2023)