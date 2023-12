Rusové s vojáky zacházejí jako s dobytkem. Analytik varuje před průlomem u Avdijivky

Ruská armáda si už "velmi brzo" může připsat dílčí úspěch u ukrajinského města Avdijivka. Právě tam teď dochází pravděpodobně k nejtvrdším bojům. "Za ten postup ale Rusové platí neuvěřitelnou cenu. Zacházejí se svými vojáky jako s dobytkem," podotýká bezpečnostní analytik Otakar Foltýn s tím, že samotná Avdijivka nehraje klíčovou roli pro vývoj celé války.

Podle Foltýna je krajina v zimě paradoxně průchodnější pro těžkou techniku než v předchozím období. Přestože vojáci čelí zvýšeným obtížím v chladných podmínkách, mechanizované operace mohou v zimě dosahovat úspěchů. Analytik varuje před předčasnými předpověďmi a zdůrazňuje, že obě strany budou pravděpodobně hledat změnu přístupu a překvapení.

Bývalý šéf Vojenské policie a nyní bezpečnostní analytik Hradu předpokládá, že během zimy obě strany budou nabírat síly a připravovat se na další fázi konfliktu. Ukrajinci budou očekávat podporu ze strany Západu, zejména ve formě zbraní. Foltýn však vyjadřuje obavy ohledně nedostatečné podpory a vůle ze strany Západu, přičemž zdůrazňuje nutnost poskytnout Ukrajině potřebné prostředky pro úspěšný odpor proti ruské agresi.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-3:05 Bezpečnostní analytik Otakar Foltýn se nedávno vrátil z ukrajinské fronty - jaká je tam situace? Z čeho měl smíšené pocity a proč se podle něj nezdařila letošní ukrajinská protiofenziva?

3:05-6:00 Je na frontě znát únava ukrajinských vojáků? Klesá jejich motivace? A jak dál snášejí válku civilisté?

6:00-10:20 Dokážeme podle Foltýna dohlédnout, kam všude hybridní válka sahá? Jak se v ní daří Rusku? Dá se podle experta říct, že čím déle bude válka trvat, tím lépe pro Putina a pro Rusko? A co chtěl Foltýn Ukrajincům sdělit gestem, že na frontu přivezl vlajku zakrvácenou oběťmi ruské invaze od budovy Československého rozhlasu z 21. srpna 1968?

10:20-14:15 Máme se podle Foltýna začít bát, pokud jde o to, co Rusko chystá? Jaké má vysvětlení pro to, že Ukrajina nedostala všechno, co potřebuje? Existuje nějaká zbraň, kterou kdyby Západ dodal Ukrajině, znamenalo by to zásadní zvrat, nebo nic takového není?

14:15-19:10 Jak důležitý signál je fakt, že Finsko chce zvýšit výrobu dělostřelecké munice, aby pomohlo Ukrajině? Splní Evropská unie závazek dodat zemi milion granátů? Co plyne z pomoci Severní Koreje Rusku pro Evropu? A jak je to se vztahem mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a velitelem ukrajinské armády Valerijem Zalužným?

19:10-25:13 Jak bude vypadat válka přes zimu? A proč je podle Foltýna v zimě krajina paradoxně průchodnější, než byla doteď? Věří Foltýn, že Ukrajina nakonec dostane všechno, co potřebuje? Co by pro Ukrajinu znamenalo, kdyby se Amerika odklonila od podpory ukrajinské armády a Ukrajiny jako takové? Jak bude podle Foltýna Ukrajina vypadat za pět nebo deset let?