Smrtící nebezpečí. Rusové kladou miny i pomocí raket, jejich počet je nevídaný

Ukrajinci se musí pomalu prokousat ruskými minovými poli, jinou možnost nemají. A pak se rozlít v ruském týlu jako řeka a pokusit se o rychlý průlom na jih. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to k ukrajinské ofenzivě v Záporožské oblasti říká český ženista Přemysl Šedý, příslušník Aktivních záloh ozbrojených sil České republiky a člen dobrovolnické organizace Team4Ukraine, která pomáhá Ukrajincům.

Ukrajinská armáda zahájila ofenzivu s cílem osvobodit všechna území okupovaná Ruskem v červnu, ale síly a techniku do ní zapojuje postupně. Názory expertů na to, zda je ofenziva úspěšná, se různí. Někteří tvrdí, že Rusové se stihli dobře připravit a Ukrajinci mají problém se přes minová pole, zátarasy a dělostřeleckou palbu dostat. Jiní se domnívají, že ukrajinský průlom ještě přijde a že ruská obrana - i vzhledem k nedostatečné rotaci jednotek a únavě vojáků - v jednu chvíli povolí.

Přemysl Šedý hovoří o tom, jaké možnosti Ukrajinci při zdolávání minových polí mají: a není jich mnoho. A že ruští vojáci jsou cvičeni ve vytváření takzvaných ženijních nástrah, jejichž cílem je terorizovat a demoralizovat civilisty.

Dá se říci, že obrovské množství min, které Rusové položili na jihovýchodě Ukrajiny, je hlavní překážkou rychlejšího postupu ukrajinské ofenzivy?

Je to jeden z mnoha důvodů. Miny samy o sobě nejsou nějaká zázračná zbraň, je to prostředek, který zastavuje nebo zpomaluje pohyb nepřítele. Rusové ale mají také velké množství dronů, mají území dobře zaměřené dělostřelectvem a k tomu je zakopaná pěchota.

Faktem je, že hustota min v těchto místech, tedy v Záporožské oblasti, je neskutečná a ve světě nevídaná. Podle mých informací jedna ukrajinská jednotka na šesti tisících metrech čtverečních nalezla a zneškodnila jedenáct set min. Z velké části protitankových.

Náš standard je takový, že české protitankové bakelitové miny, co vypadají jako talíře UFO, klademe v rozestupu šesti kroků. V minových polích na Ukrajině jsou tyto rozestupy u analogických min TM-62 mnohem menší. Zhruba tři kroky.

Rusové také kladou miny pomocí dálkových raketových systémů. Ruské dělostřelectvo vystřelí salvu raket, kterým se odchlípnou bočnice a vysypou se protipěchotní miny, které chaoticky napadají do terénu. V této kombinaci jsou miny smrtícím nebezpečím.

Jaké nejschůdnější možnosti Ukrajinci při současné ofenzivě mají, aby prošli minovými poli? Bombardováním vyčistit trasy?

Ne, to moc nepomáhá. Nejlepším způsobem je použít odminovací techniku, hlavně odminovací tank. To je tank bez věže, který má vpředu radlici. Radlice přeorává půdu před tankem a miny se dílem přivedou k výbuchu, dílem se neškodně odvalí na stranu. Dále existuje speciální odminovací technika, jako UR-77 Meteorit. Můžete si ho představit jako pásový podvozek s raketou, která za sebou táhne tlustou hadici naplněnou plastickou trhavinou. Raketa se vystřelí do minového pole, za ní se do pole natáhne trhavina a ta se po dopadu do cílového prostoru odpálí. Síla exploze pak přivede k výbuchu miny do vzdálenosti několika metrů.

Jenže takto vzniklé průchody samozřejmě Rusové mohou ostřelovat, i z vrtulníků. To je ostatně vidět i na videu, které často recykluje ruská propaganda. Na záběrech je několik poškozených vozidel bojové pěchoty Bradley a tanků Leopard 2. To byl přesně výsledek situace, kdy Ukrajinci vytvářeli průchody minovým polem, ale Rusům se podařilo tuto skupinu zničit.

Bohužel jedinou možností pro Ukrajinu je se prokousat minovými poli, která jsou hlavně před první ruskou obrannou linií. Z toho důvodu je tak důležité, že Ukrajinci tento týden osvobodili vesnici Robotyne, kde se už dostávají k druhé linii ruské obrany a tam už zaminování není tak husté. Pak budou muset provést operaci zaměřenou do týlu ruských jednotek a rozlít se jako řeka. Podniknout rychlý průlom k Tokmaku a dál k Azovskému moři. Víme, že nějaké jednotky se dostaly už dost hluboko na jih, ale to je spíš takový průzkum bojem.

Je nějaká technologie, která Ukrajincům umožní detailně vidět, kde přesně miny jsou?

Ukrajinci používají drony s kamerami, které v různých barevných spektrech hledají miny. Ale tyto technologie jsou využitelné pro odminování v mírové době. Musíme rozlišovat dvě fáze odminování. První je na linii dotyku, kdy to dělají vojenští ženisté pod palbou. Mají velké ztráty a je to jedna z nejnebezpečnějších pozic v armádě, která je ve válce. Druhou fází je odminování již osvobozených území, které provádějí hasiči a kde lze využívat tyto drony.

Ukrajinci vyprávějí často příběhy, že nalezli miny na neuvěřitelných místech. Třeba na tělech mrtvých ruských vojáků nebo schované v bytech v panelácích…

Ruské ženisty přímo cvičí k tomu, aby dělali takzvané ženijní nástrahy. Zjednodušeně lze říci, že vezmete minu nebo granát a uděláte z ní nástrahu, která má za úkol demoralizovat, terorizovat a zraňovat hlavně civilisty. Vím od ukrajinského kolegy z hasičského sboru, že se Rusové skutečně zaměřují na místa, kde by normální a psychicky zdravý jedinec miny nečekal. V Izjumu jsem viděl zaminovanou budovu školky. V bytech dávají nálože a výbušniny do šuplíků, ledniček nebo skříní.

Ukrajinský hasič mi říkal, že vstoupili do osvobozené vesnice a viděli tam mrtvou ženu, na které leželo živé asi roční dítě a křičelo. Člověk, který k němu přistoupil a chtěl ho vzít do rukou, zahynul i s ním. Vybuchla mina, která byla mezi dítětem a mrtvolou jeho matky. Neodpustitelný, strašlivý zločin proti lidskosti.

Nebo si pamatuji na případ hasičů, kteří se vydali někam zasahovat a potřebovali se vyhnout díře v silnici. Jedním kolem zajeli na krajnici, kde zavadili o protitankovou minu. Všichni na místě zemřeli.

Čeští dobrovolníci z organizace Cesta naděje života, kteří vozí na Ukrajinu humanitární pomoc, narazili před Izjumem na silnici na protitankové miny. Museli se otočit, ale tušili, že v místě, kde se otáčejí, budou miny nastražené na krajnici. Otáčeli se proto dlouho, opatrně a na několikrát, aby se krajnici vyhnuli.

Chtěl bych se ještě vrátit k hustotě zaminování fronty v Záporožské oblasti. Je to skutečně taková hustota, jakou svět ještě neviděl?

Vzhledem k tomu, co jsem slyšel a viděl, tak bych řekl, že tomu tak skutečně je. Mám tím na mysli pruh území, kde je ruská první obranná linie, pak dále na jih hustota klesá. Jinak by Rusové sami sobě komplikovali obranu a pohyb. Navíc jim dlouhodobě selhává množství granátů, při dopadu nevybuchují. Zůstávají v terénu a budou hrozit každému, kdo se vydá na pole, do lesa nebo kamkoliv.

