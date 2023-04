Měli jsme drtivou jadernou sílu. Ruský "mír" je jak z manuálu KGB, říká Titarenko

Spousta lidí žije v imaginárním světě a válku si představuje na základě filmů a knih, říká režisér filmu Východní fronta a dobrovolný ukrajinský paramedik Jevhen Titarenko s tím, že je adůležité si uvědomit, že jde o skutečný život. Politici v oblecích, kteří mluví o válce, ale na vlastní oči ji neviděli, mají podle něj spoustu naivních představ.

Režisér a dokumentarista Jevhen Titarenko v rozhovoru s Lindou Bartošovou také popisuje reakce, které nastaly po premiéře jeho filmu v Berlíně. Proruské síly tam uspořádaly demonstraci, která vyzývala k mírovému řešení konfliktu. "Je to jako ve školce, Rusové jedou podle manuálu KGB a vytvářejí obraz hodné a zlé strany," říká dobrovolný paramedik s tím, že kremelská propaganda nepůsobí jen v Rusku.

24:22 Podívejte se na celý rozhovor s režisérem | Video: Jakub Zuzánek

"Není to tak jednoduché, my na Ukrajině jsme pacifisté, to mi věřte," tvrdí Titarenko a v souvislosti s tím připomíná, že země se v devadesátých letech dobrovolně vzdala obřího jaderného arzenálu.

Podle něj jsou Ukrajinci mírumilovný národ. "Některé věci si ale nemůžeme nechat líbit. Musíme se bránit, protože nemáme jinou možnost a nemáme jiný domov," uzavírá režisér v pořadu Spotlight.