Ruský ministr zemřel při cvičení, zachraňoval lidský život, uvedl úřad

Při cvičení věnovaném řešení mimořádných situací zahynul při záchraně lidského života za tuto oblast odpovědný ruský ministr Jevgenij Ziničev. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na sdělení Ziničevova úřadu.

Podle zprávy úřadu ministr pro mimořádné situace Ziničev "tragicky zahynul při výkonu služby, když v Norilsku při meziresortním cvičení na ochranu arktické zóny před mimořádnými událostmi zachránil život člověka". Bližší podrobnosti týkající se této události ministerstvo zatím nezveřejnilo.

Šéfredaktorka stanice RT Margarita Simonjanová, popsala, že Ziničev s kameramanem její stanice stál na kraji skály. "Kameraman uklouzl a spadl do vody. Přihlížejících bylo na místě hodně - nikomu ale ani nestačilo dojít, co se vlastně stalo, když už Ziničev skočil do vody za spadlým kolegou a zabil se o vystupující kámen," řekla.

List Kommersant připomněl, že ministerstvo dříve uvedlo, že pětapadesátiletý Ziničev v rámci pracovní cesty do Krasnojarského kraje prověřoval stavbu budovy nového hasičského depa v Norilsku a navštívil Dudinský arktický pátrací a záchranný útvar.

Norilsk leží za severním polárním kruhem na severu Krasnojarského kraje, který se rozkládá od jihu až na sever Sibiře.