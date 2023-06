Ruský generál Surovikin dopředu věděl o vzpouře wagnerovců. A zřejmě nebyl sám

Vysoce postavený ruský generál Sergej Surovikin podle listu The New York Times dopředu věděl o chystané vzpouře Wagnerovy skupiny, kterou si chtěl její šéf Jevgenij Prigožin vynutit změnu vedení ruského ministerstva obrany. Amerika nyní zjišťuje, jestli akci Surovikin pomáhal i plánovat.

Deník své tvrzení opírá o vyjádření amerických činitelů, kteří mají k dispozici zpravodajské informace o víkendové revoltě, při níž wagnerovci obsadili Rostov na Donu na jihozápadě Ruska a postupovali také na Moskvu.

Informace o tom, že Surovikin věděl, co se chystá, podle The New York Times vede k otázkám, jakou podporu wagnerovci a jejich šéf Jevgenij Prigožin uvnitř vedení ruské armády měli. Američtí činitelé tvrdí, že existují náznaky, že i další ruští generálové mohli podporovat snahu Prigožina vynutit si změnu v čele ministerstva obrany a generálního štábu.

Ruský prezident Vladimir Putin se nyní podle amerických činitelů musí rozhodnout, jestli věří tomu, že Surovikin skutečně Prigožinovi pomáhal, a jak v takovém případě reagovat.

Surovikin byl velitelem ruských jednotek nasazených na Ukrajině do ledna, než ho vystřídal náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Surovikin byl tehdy jmenován jeho zástupcem.

Prigožinovým záměrem bylo podle amerického Institutu pro studium války pravděpodobně získat si přízeň vysokých ruských důstojníků a vojenského personálu. Šéf wagnerovců obvinil ruské vojenské velení z útoku na své muže a vyzval k jeho odstranění. Tvrdí, že jeho vojáci překročili hranice z Ukrajiny do Ruska a zničí kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě.

Wagnerovci v sobotu táhli směrem na Moskvu proti podle nich zkorumpovanému a neschopnému vedení ruské armády, svůj pochod ale ještě ten den zastavili a stáhli se. Prigožin se nyní nachází v Bělorusku, potvrdil v úterý tamní vůdce Alexandr Lukašenko. Podle amerického ministerstva zahraniční nyní oznámené sankce se vzpourou nesouvisí.

Video: Obyvatelé ruského města Rostov na Donu vítali vzbouřené wagnerovce (27.6.2023)