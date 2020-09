Ruskou stíhačku omylem sestřelil při cvičení jiný stroj. Armáda vyšetřuje podrobnosti

V Jesenici na Rakovnicku udeřil ve středu odpoledne podle očitých svědků blesk do skupiny dětí. Jedno z nich skončilo podle oznámení na tísňovou linku v bezvědomí, vrtulník ho převezl do nemocnice.

"Dle volajících se nezletilá osoba nacházela v bezvědomí. Do příjezdu posádek se probrala do plného vědomí. Po našem příjezdu byla osoba vyšetřena, zajištěna a oběhově stabilizována letecky transportována do motolské nemocnice," řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.