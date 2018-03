Ruská odpověď v kauze Skripal: Moskva vyhostí stejný počet diplomatů jako Británie a její spojenci

AKTUALIZOVÁNO před 19 minutami

Moskva - Rusko v reakci na postup Británie a jejích spojenců v případě otravy bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery vypoví stejný počet diplomatů, kolik jich dané státy vyhostily zpět do Ruska. Oznámil to dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s tím, že Rusko také uzavře americký konzulát v Petrohradě a předvolává si amerického velvyslance v Moskvě.

"Opatření budou reciproční. Zahrnují vyhoštění stejného počtu diplomatů a odvolání našeho souhlasu s činností generálního konzulátu Spojených států v Petrohradě," citovala agentura Reuters Lavrova.

Z šedesáti amerických diplomatů, které Rusko označilo za nežádoucí osoby, jich je podle Interfaxu 58 z velvyslanectví v Moskvě a zbývající dva z generálního konzulátu v Jekatěrinburgu. Na odchod ze země mají čas do 5. dubna, uvedly ruské agentury. Ty také informovaly, že konzulát v Petrohradě by měl ukončit provoz do dvou dní.

Uzavření amerického konzulátu v Petrohradě se předpokládalo, protože tento krok ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ministerstvo zahraničí doporučilo. O odvetných krocích nicméně rozhoduje výhradně prezident.

Spojené státy kvůli útoku v Británii vyhostily 60 ruských diplomatů a nařídily uzavření ruského konzulátu v Seattlu. Česko vypovědělo tři ruské diplomaty. Celkem bylo z téměř tří desítek zemí vypovězeno přes 150 ruských diplomatů.

Londýn z útoku na Skripala obvinil Moskvu, ta to ale odmítá. Na úterý Rusko požaduje kvůli případu Skripala svolání schůzky Organizace pro zákaz chemických zbraní.

