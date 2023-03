"Podívejte se pravdě do očí." Odborníky zaskočilo vystoupení ruského jestřába v TV

Ruský filmař Karen Šachnazarov ve vysílání prokremelské televize Rossija 1 apeloval na to, že Rusko si musí připustit, že by válku na Ukrajině mohlo opravdu prohrát. Kreml podle něj podcenil jednotu Západu a nedokáže vzít v potaz ani své slabé stránky. "Musíte se umět podívat pravdě do očí," podotkl v pořadu.

Šachnazarov v úterním vydání pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem zdůraznil, že prohra ve válce na Ukrajině by Rusku přinesla jen ty "nejzávažnější" důsledky. "Musíme si ale připustit, že bychom mohli prohrát. Pokud to neuděláte, nehledíte na různé možné výsledky. Pokud věříte, že se věci stanou samy od sebe. Ne, to není správné. Je to slabost!" apeloval režisér. Související "Parchanti nezmrzli." Ruský poslanec se opřel do Západu, ale i ruské armády 1:24 Ve svém vystoupení také podotkl, že se v ruské společnosti mylně traduje, že Západ stojí před rozpadem. "Ale to se neděje! Nic se nerozpadne. Když Západ vycítí, že může vyhrát, pokusí se vyhrát," uvedl Šachnazarov. V tu chvíli další přítomní hosté i populární prokremelský moderátor Vladimir Solovjov jen s kamennými tvářemi beze slov přihlíželi. Rusko se tak dle Šachnazarovových slov nachází v nebezpečné situaci a k tomu, aby vyhrálo, se musí vzchopit. "Neměli bychom si nalhávat, že naše společnost je v současné době stabilní. Ano, třeba může být. Ale i v roce 1916 byla stabilní," podotkl. Poté zdůraznil, že Rusko musí brát Ukrajinu vážně a stejně tak i jejího prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten dle jeho slov hraje v celé situaci důležitou roli a není jen "dosazenou loutkou". Sestřih z filmařova vystoupení se rozšířil po sociálních sítích, kde získal velkou pozornost zahraničních komentátorů. Novinář BBC Francis Scarr, který ruské zpravodajství dlouhodobě sleduje, na Twitteru podotkl, že "něco takového ještě v ruské státní televizi od loňské ukrajinské protiofenzivy neviděl". Podobně Šachnazarovova slova okomentoval i český politický geograf Michael Romancov. Tohle slyším prvně... zatím jen řeči, ale setsakra jiné, než na co jsme byli zvyklí dosud... https://t.co/rCODaDi6ir — Michael Romancov (@MichaelRomancov) March 3, 2023 Uživatelé v komentářích pod videem pak na Twitteru s nadsázkou podotýkali, zda Šachnazarova kvůli jeho slovům nebude čekat tragický osud. Poukazovali přitom na nedávné případy, kdy kritici kremelského režimu nečekaně zemřeli při pádech z okna. Šachnazarov patří k častým hostům Solovjovovy show. Je jedním z nejvýraznějších podporovatelů režimu Vladimira Putina, v minulosti mimo jiné prohlásil, že odpůrce invaze na Ukrajinu čekají koncentrační tábory a sterilizace. Stejný pořad získal pozornost i před pár dny, kdy v něm ruský poslanec a generál ve výslužbě Andrej Guruljov mluvil o strategiích, jak porazit nepřítele, a vyhrožoval zničením Kyjeva. "Když budeme potřebovat, aby z Kyjeva zůstaly jen trosky a abychom mezi ty trosky pak zapíchli naši vlajku, tak to takhle uděláme," prohlásil na konci února. Video: "Zůstanou jen trosky." Ruský poslanec v televizi vyhrožoval zničením Kyjeva (23. 2. 2023) 0:24 Když budeme chtít z Kyjeva trosky, tak ho „vyčistíme“, řekl ruský poslanec Guruljov | Video: Rossija 1