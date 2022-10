Jenom si stěžujeme. V ruské televizi zněla tvrdá kritika, hosta raději přerušili

Známý ruský politický expert Viktor Olevič v pondělním vysílání ruské televize NTV otevřeně kritizoval postup v ruské válce, kterou Kreml nazývá "speciální vojenskou operací". Zdůraznil, že Moskva podle něj špatně odhadla své síly a již osm měsíců v řadě nemůže vyhrát. V tu chvíli si Olevič vysloužil nesouhlasné pohledy od ostatních hostů a moderátor se ho snažil odvést od tématu.

"Rusko si stěžuje a rozčiluje se, že jeho protivníci, což jsou tytéž země, které ho chtějí neutralizovat a zničit, mu nevěří, nepodporují ho a neposlouchají. Ale to je logické," apeloval rozčílený Olevič v pondělním vydání diskusního pořadu Mjesto vstreči (Místo setkání). V tu chvíli začali oba moderátoři i někteří hosté ve studiu jeho slova zpochybňovat.

"Ale my si nestěžujeme, my jsme jen rozhořčeni. Tak bych to řekl. Od začátku nás neposlouchali," oponoval moderátor pořadu Andrej Norkin. Olevič si ale dál stál na svém a opáčil, že se Rusko může rozhořčovat, jak chce, ale stejně to "jeho problémy v žádném případě nevyřeší". Norkin tak po chvíli jeho komentář přerušil a dal slovo dalšímu z hostů.

Ruský politolog Olevič, který v současnosti žije v Moskvě, se narodil na Ukrajině a studoval ve Spojených státech. V ruských médiích často komentuje politické dění a účastní se diskusních pořadů. Ještě před měsícem v témže pořadu uvedl, že na Ukrajině jde vše "podle plánu" a ruská armáda nemá důvod se stáhnout.

Soukromá televizní stanice NTV spadá od roku 2001 pod ruskou mediální společnost Gazprom-Media, která je odnoží plynárenského gigantu Gazprom s úzkými vazbami na Kreml.