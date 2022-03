Rusko pohrozilo pádem Mezinárodní vesmírné stanice, pokud Západ nezruší sankce

Západní protiruské sankce mohou mít za následek pád Mezinárodní vesmírné stanice. Řekl to šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin, který zároveň žádá zrušení sankcí uplatňovaných vůči ruské kosmické korporaci. Jeho výzva je adresovaná partnerským agenturám v USA, Kanadě a Evropě - NASA, CSA a ESA.

Rogozin řekl, že provoz ruských lodí využívaných k zásobování Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) bude sankcemi narušen. Ovlivní to podle něj i ruský segment ISS, který koriguje pohyb stanice po oběžné dráze.

"Může to skončit pádem (ISS) do moře nebo na zem. ISS váží 500 tun," prohlásil Rogozin. Na mapě světa ukázal, kam by případně stanice mohla spadnout, a prohlásil, že Rusko je z velké části v bezpečí. "Ale obyvatelé ostatních zemí, zejména zemí řízených válečnými psy (západními politiky), by se měli nad cenou sankcí proti Roskosmosu zamyslet," řekl Rogozin.

Šéf Roskosmosu hrozil potížemi ve vztahu k ISS hned po zahájení ruské invaze na Ukrajinu a vyhlášení prvních sankcí. Upozornil, že ISS drží na oběžné dráze jenom motory ruských lodí, které pravidelně vyrovnávají pokles trajektorie stanice. Roskosmos také ohlásil přerušení spolupráce s evropskými partnery na vesmírných startech z Kourou. Rusko tento kosmodrom využívá po dohodě s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) k vynášení různého nákladu do vesmíru, ruského i pro jiné zákazníky.

Dvě sekce Mezinárodní vesmírné stanice

Americká vesmírná agentura NASA začala zvažovat, jak by mohla udržovat ISS na oběžné dráze bez ruské pomoci.

ISS je rozdělena na ruskou a americkou sekci. USA zastavily v roce 2011 program raketoplánů a doprava Američanů na stanici a z ní závisela na ruských raketách. To skončilo v roce 2020 po zapojení raket společnosti SpaceX.

Ruští kosmonauti jsou stále ve výcvikovém centru v Houstonu a na ISS je nyní Američan Mark Vande Hei. Drží rekord v délce pobytu na ISS, který má ukončit za tři týdny. Počítá se s tím, že se vrátí spolu se dvěma ruskými kosmonauty v ruské lodi Sojuz a přistanou v Kazachstánu. NASA oznámila, že zatím se neplánuje žádná změna. Rogozin ale 26. února zveřejnil video, v němž pohrozil, že Rusko nechá Vandeho Heie ve vesmíru a odpojí ruský segment od ISS.