Rusko chce, aby o Skripalově kauze jednala Rada bezpečnosti OSN

před 1 hodinou

Rusko požaduje, aby se ve čtvrtek sešla Rada bezpečnosti OSN k projednání kauzy otravy bývalého ruského dvojího agenta Sergeje Skripala v jižní Anglii. Podle agentury AFP to dnes oznámil ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja. "Na žádost naší vlády vyzýváme ke svolání veřejného zasedání Rady bezpečnosti ohledně dopisu britské premiérky Theresy Mayové, a to na zítřek (čtvrtek) 15:00 místního času (21:00 SELČ)," uvedl ruský diplomat. Mayová v dopise obvinila Rusko z odpovědnosti za otravu Skripala a jeho dcery Julije 4. března v jihoanglickém Salisbury. Moskva s žádostí přišla poté, co britská média v úterý citovala šéfa výzkumného střediska v jihoanglickém Porton Downu.

autor: ČTK | před 1 hodinou