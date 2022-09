Reportáž z kolébky ruského autoprůmyslu: Výrobu drtí sankce, místní si ale libují

Ruský automobilový průmysl čelí po invazi na Ukrajinu krizi. Tu vyvolaly nové sankce a odliv západních automobilových společností a kapitálu z Ruska. Na automobilku AvtoVAZ, která vyrábí vozy Lada, jsou ale místní Rusové stále pyšní. Na svá auta ze sovětské éry nedají dopustit.

Ruské město Toljatti, kde sídlí výrobce automobilů AvtoVAZ, bylo zasaženo sankcemi. Ty připravily automobilku o nástroje a součástky. Rusové ale vozy od místní společnosti stále zbožňují. "Tohle je ruský mercedes. Nejenže ho chválím - říkám vám, že nejlepší model, který kdy AvtoVAZ vyrobil, byl Žiguli 7. Má tvář mercedesu," vysvětluje starší Rus.

Sankcí se místní lidé, kteří si většinou mohou dovolit jen modely vozů ze sovětské éry, neobávají. "Jsou pro nás výhodné. Když nám něco zakážou, my jim to zakážeme dvojnásob. Nebudeme to od nich kupovat, budeme si to vyrábět sami. Takhle to je jednoduché. Myslíte si, že to nezvládneme?" ptá se automobilový nadšenec.

Staré Lady si oblíbili mladí Rusové

Společnost AvtoVaz byla založena v roce 1966 a nyní je opět v rukou státu poté, co francouzský Renault prodal svůj většinový podíl za jeden rubl. Západní společnosti se totiž po ruské invazi na Ukrajinu zbavily svých ruských aktiv. AvtoVAZ ale v březnu zastavil výrobu ve svých závodech v Toljatti a Iževsku. Viní z toho "pokračující krizi v dodávkách elektronických součástek". "Ceny automobilů se letos vlivem tržních sil téměř zdvojnásobily. To není normální. Model Lada Grant nyní stojí necelých 17 tisíc dolarů. Lidé si jí příliš neváží," popisuje mladý Rus.

Staré Lady jsou oblíbené právě především u mladých lidí, kteří s nimi závodí. Když se jim rozbijí, tak ve městě nemají problém najít náhradní díly. "Náhradní díly jsou velmi levné. Kdykoliv můžete zajít do jakéhokoliv obchodu a prodají vám jakýkoliv náhradní díl, který potřebujete. Jsem příznivcem klasického designu. Mám rád hranatá, staře vypadající auta. Ze všech aut dávám přednost těm starým," doplňuje vlastník jednoho z vozů ze sovětské éry.

Prodej nových aut se v červnu v Rusku snížil o 82 procent ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. "Majitelé zahraničních značek se na vás na semaforech dívají a říkají: ‚To jako vážně, člověče? Já jezdím v zahraničním autě a ty sedíš v AvtoVAZu?‘ Díváš se na ně, jak sedí ve svých autech se zavřenými okénky a tváří se tak vážně se svými iPhony v rukou. Ať jdou všichni k čertu. Jsem člověk s prostou duší. Můj telefon je jednoduchý, moje auto je jednoduché a ty tam jen sedíš, díváš se na ně a usmíváš se. Někteří lidé chápou, jak je to super," uzavírá v reportáži mladík.