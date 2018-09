Ruská Státní duma schválila Putinovo zmírnění důchodové reformy

před 41 minutami

Dolní komora ruského parlamentu ve čtvrtek v závěrečném čtení schválila návrh zákona o důchodové reformě, který v Rusku zvyšuje hranici penzijního věku. Schválená verze přihlíží k doporučením prezidenta Vladimira Putina, který navrhl původní znění zmírnit. Počátkem října bude o reformě hlasovat horní parlamentní komora, poslední slovo bude mít Putin. Původní vládní návrh počítal s tím, že penzijní věk žen se zvýší z nynějších 55 na 63 let. Putin, který před lety zvyšování důchodového věku výslovně vyloučil, ve snaze zmírnit jeho dopady navrhl stanovit hranici o tři roky nižší, tedy 60 let. Návrh důchodového věku mužů ve výši 65 let místo dosavadních 60 se nezměnil.