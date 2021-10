Anatomie netrpělivosti. Řidič na přejezdu váhal tak dlouho, až se přiblížil smrti

Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu bývalé šéfky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové, která se domáhala od státu 183 milionů korun jako ušlý zisk za své trestní stíhání v kauze solárních elektráren. Podle soudce Ondřeje Růžičky nelze vinit stát z toho, že společnost, se kterou žena plánovala uzavřít smlouvu na manažerskou pozici, nectila presumpci neviny. Rozhodnutí není pravomocné. Manažerka v dalším řízení žádá od státu ještě zhruba 49 milionů korun za nemajetkovou újmu.

Žena u soudu uvedla, že měla sjednány podmínky smlouvy na pozici ve vedení energetické firmy Vemex. Podle jejího právníka měla vést firmu pět let s možností prodloužení na dalších pět let. Sjednaný plat byl 500 000 korun měsíčně, Vitásková měla dále dostávat každoroční odměnu deset milionů a jednorázové odchodné 32 milionů korun.

"Manažerská smlouva by byla uzavřena, pokud by nebylo zahájeno mé trestní stíhání. Na tom si trvám," prohlásila bývalá šéfka ERÚ. Podle soudce to však není jednoznačné. "Samotné stíhání nebylo zákonnou překážkou uzavření smlouvy," uvedl. Soud by podle něj také potřeboval více důkazů, že smlouva opravdu měla být nastavena tak, jak Vitásková v žalobě uváděla.

Ministerstvo spravedlnosti Vitáskové dříve vyplatilo 450 000 korun, vyšší odškodné jí přiznat odmítá.