"Orbán je Putinův spojenec? To mě nezajímá." Reportáž z hranic Ukrajiny a Maďarska

Ve vesnici Beregsurány na maďarsko-ukrajinské hranici nemají migranty rádi. V referendu před šesti lety odmítlo 99 procent místních "rozmisťování" cizinců na maďarském území. Byla to reakce na snahy Evropské unie pomoci statisícům lidí, prchajícím hlavně před občanskou válkou v Sýrii. Těm, kteří v roce 2022 utíkají před ruskou agresí proti Ukrajině, místní obyvatelé přispěchali na pomoc okamžitě.

Od naší zpravodajky - "Dokážeme rozpoznat, kdo je migrant a kdo je uprchlík," opakují argument, který vyslovil před několika týdny během své návštěvy v uprchlickém tranzitním centru ve vesnici Beregsurány maďarský autoritářský premiér Viktor Orbán.

Ten o uplynulém víkendu bojoval se svou stranou Fidesz v parlamentních volbách a s jasnou převahou opět premiérské křeslo obhájil. Navzdory tomu, že se dlouhé roky prezentuje jako přítel a spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, muže, který poslední únorový týden vpadl na Ukrajinu. Ta s Maďarskem sdílí asi 140 kilometrů dlouhou hranici.

Na její západní straně se Orbán a jeho strana Fidesz prosadili proti společnému kandidátovi sjednocené opozice, konzervativnímu katolíkovi Péteru Márki-Zayovi. Opoziční strany, které se na spolupráci dokázaly domluvit úplně poprvé v historii země, nedosáhly ani na výsledek předpovídaný předvolebními průzkumy.

Orbán se na začátku března v rámci předvolební kampaně vypravil přímo na východ země. Tehdy sem denně přicházelo více než 1200 ukrajinských uprchlíků, dvojnásobek celkového počtu obyvatel vsi Beregsurány.

Na začátku dubna je situace už podstatně klidnější, hlavně ženy a děti z Ukrajiny sem ale stále přijíždějí. V pravidelném rytmu je přes hranice vozí dvě bílé dodávky. Po vystoupení z auta se utečenců ujímají dobrovolníci, pomáhají jim zajistit cestu dál na západ a nabízí možnost se najíst a ohřát v jednom z přilehlých ubytovacích kontejnerů. Na všech je symbol řádu maltézských rytířů, který většinu pomoci organizuje.

Opoziční koalice Společně za Maďarsko získala zhruba 35 procent hlasů, Fidesz 53 procent. A volební okrsek, kam spadá i Beregsurány a jeho centrum pomoci uprchlíkům, ovládl Fidesz ještě přesvědčivěji.

Jen přestupní stanice

Z válčící Ukrajiny je to do Beregsurány pouhých několik minut jízdy a členem Fideszu je i zdejší starosta, bělovlasý István Herka. Nedělní volební odpoledne strávil za volantem jedné ze dvou dodávek, což je v posledních dnech jeho běžná činnost, potvrzují dobrovolníci. "Umíme poznat, že tohle jsou lidé, kteří skutečně potřebují pomoct," říká starosta ve shodě se svým premiérem.

Invaze na Ukrajinu ho prý nepřekvapila. "Rusové museli ochránit své lidi," opakuje jedno ze lživých ospravedlnění války, která opakuje Kreml. "Naším úkolem je pomoci všem, kteří to potřebují," dodává a nasedá zpět do dodávky, aby se vydal na další okružní cestu na nedalekou hranici.

Uprchlická situace je v Maďarsku v mnohém jiná než v Česku. Beregsurány je jen první přestupní zastávkou na cestě uprchlíků do bezpečí. "Většina těch, kdo sem přijedou, se zdrží jen pár hodin, nebo ani to ne. Často na ně čeká známý s autem a rovnou je odveze pryč," popisuje Ágnes Bollaová, mladá žena z Budapešti, která se jako dobrovolnice nabídla maltézskému řádu. Pomoc se většinou koncentruje do obecních budov, které samospráva poskytla na výzvu vlády v Budapešti.

"Za posledních 24 hodin sem přijelo 404 lidí. Přespalo tu 19 osob, všichni odjeli další den," říká další dobrovolnice Edina Preininger-Horváthová. Ukrajinci pokračují za svým novým domovem dál do Evropy, často do Česka. "Zrovna včera měla skupina Ukrajinců štěstí. Autobus, který je měl odvézt do Budapešti, řídil muž z Prahy, takže je vzal rovnou až tam," vypráví Edina.

Ta se kromě koordinace pomoci věnuje v den parlamentních voleb i štábu státní televize MTV, která v uprchlickém zařízení natáčí. V jejím zpravodajství se pravidelně objevují informace maďarské vlády, že do země od začátku války na Ukrajině přišlo už přes půl milionu utečenců. Sdělení, že o povolení k delšímu pobytu tu zažádalo jen několik tisíc z nich, ve vysílání nezaznívá. Evropská unie přislíbila zemím nejvíce zasaženým uprchlickou krizí poskytovat finanční pomoc. Doufá v ni i Budapešť.

Orbán nás ochrání

V jedné z místností uprchlického centra, která za normálních časů slouží jako obřadní síň, se teď třídí oblečení a vyrábějí balíčky s jídlem pro uprchlíky. Pracují tu i lidé z vesnice. Na rozdíl od dobrovolníků maltézského řádu nemají červené kombinézy.

Jakmile se s nimi zahraniční novináři zkouší dát do řeči, budí to pozornost jednoho z okolo postávajících mužů v bundě se znakem maďarské vlády. Sám mluvit odmítá, zdůrazňuje ale, že tu vykonává už od začátku války velmi důležitou práci.

Mimo areál se dá mluvit s lidmi mnohem otevřeněji. U jednoho z domů se na stožáru v chladném větru třepe ošuntělá ukrajinská vlajka, jediná v celé obci. V domě bydlí jeden z mála zdejších kritiků Orbánovy autoritářské vlády. Zhruba šedesátiletý muž vidí budoucnost Maďarska temně. "Za další čtyři roky už nebudou ani volby, Orbán je nebude potřebovat," předvídá.

To by mužům, kteří v neděli dopoledne posedávají v malé místní hospodě, naopak nevadilo. Viktor Orbán je podle nich jediný, kdo jim dokáže zaručit aspoň nějaký životní standard. Dobře se ale podle svých slov nemají. Nadávají mimo jiné na Ukrajince s maďarským občanstvím, které obyvatelům sousedního státu v uplynulých letech štědře rozdávala vláda v Budapešti. Těch bylo v Beregsurány už před válkou hodně a starousedlíci mají pocit, že jim nově příchozí berou práci a peníze. Obojího je na východě Maďarska nedostatek.

Naopak konflikt na Ukrajině zajímá místní až překvapivě málo. "Není to naše válka," zní častý argument. V předvolební kampani ho používal i vládní Fidesz, který podle svých slov brání tomu, aby bylo Maďarsko zavlečeno do války. Vláda například odmítla přepravu evropských zbraní pro Ukrajinu přes své území.

Pocit, že brutální střet s Ruskem "není naše válka", mají i Maďaři na ukrajinské straně hranice. Přímo v centru okresního města Berehova, asi 20 minut jízdy od přechodu, je na ulici slyšet ukrajinština i maďarština zhruba stejně často. Vysvětlení nabízejí dějiny: Zakarpatská oblast bývala po staletí maďarským územím. Uhry o něj přišly až po porážce v první světové válce.

S maďarským občanstvím má řada místních také právo volit poslance budapešťského parlamentu. Tradičně tu vítězí Fidesz. "Že je Orbán Putinův spojenec? To mě vůbec nezajímá," říká důchodkyně Ljudmila Veröcziová plynnou maďarštinou prakticky bez přízvuku. "Ruského prezidenta nenávidím, naopak (Volodymyr) Zelenskyj je perfektní, všichni mu tady držíme palce. Ale jen Orbán dokáže ochránit nás, Maďary," vysvětluje své pohnutky.

V centru Berehova není poznat, že pouhých pár set kilometrů daleko zuří válka a dopadají rakety. Jen přes náměstí občas přejde skupinka mladých vojáků s modrou páskou na rukávu - příslušníci teritoriální obrany. Jinak jsou ve městě hlavně ženy a děti nebo staří lidé. Muži v produktivním věku odešli, nejspíš na frontu. Ženský personál má na starosti také hraniční přechod směrem na západ, do Maďarska a Evropské unie.

Chléb a hry

V hotelu v Kisvárdě, maďarském městečku asi 40 minut jízdy od hranice, stoupenci Fideszu v neděli večer bujaře slaví. Opozici tu drtivě porazil Orbánův blízký spojenec, ministr pro místní rozvoj Miklós Seszták, který tu v 90. letech pracoval. "Je tu klid a práce, to všechno zařídil Fidesz," říká číšník v hospůdce v centru. Ta je nicméně podivně opuštěná. "To víte, je krátce před výplatou, lidé nemají moc peněz," krčí rameny. Aby se uživil, obsluhuje přes den v restauraci a ve volném čase dělá hrobaře.

V Kisvárdě byl v neděli večer i sám volební lídr Seszták. Ten má v maďarské vládě klíčový úkol: rozdělování peněz z evropských dotací. Do Kisvárdy v posledních letech přitekly desítky milionů eur z evropských a národních peněz. Kromě luxusního fotbalového stadionu je tu i tenisová škola, obří akvapark nebo umělý ostrov. Další sportovní hala se už buduje. Většinu projektů provázejí podezření, že se na nich obohatil někdo z politiků nebo jejich příbuzný. O případech ale píšou jen malá nezávislá média.

Podle místních je důležité spíš to, že Orbánův Fidesz dává lidem hodně peněz. Jak je možné, že tu přesto nikdo nemá dost na důstojné živobytí, vysvětlit neumějí. "Opozice udělala chybu, že si jako hlavní téma voleb vybrala zahraniční politiku, velký spor Rusko versus Evropská unie. Místo toho, aby se soustředila na sociální otázky, na to, kolik mají lidé peněz," míní Wojciech Przybylski, analytik polského think-tanku Visegrad Insight.

Podle něj ale opozice přesto udělala maximum možného za situace, kdy se Orbánovi pokusila postavit směsice ideologicky pestrých uskupení od socialistů až po konzervativní pravici. A ačkoliv pohled na východ Maďarska nabízí jiný obrázek, hlavním tématem voleb se podle něj přesto nakonec stala válka na Ukrajině.

Připomíná přitom, že mezi Orbánovými voliči rozhodně nepanuje shoda na tom, že agresorem ve válce na Ukrajině je Rusko a prezident Vladimir Putin. "Zhruba 40 procent voličů Fideszu podporuje Kreml. A 50 procent Maďarů věří, že Ukrajina i Rusko jsou za konflikt zodpovědné stejnou měrou," vysvětluje Przybylski. Skutečnost, že se Orbán roky prezentuje jako Putinův spojenec, mu tak mohla u velkého počtu voličů ještě pomoct.

S tím souhlasí také Zsuzsana Végheová, politoložka, která působí na univerzitě Viadrina ve východoněmeckém Frankfurtu nad Odrou. "Nedá se to v tuhle chvíli s jistotou odhadnout, ale je možné, že válka posílila podporu pro Fidesz mezi nerozhodnutými voliči," vysvětluje. Proto nakonec vládnoucí strana nejspíš získala víc hlasů, než předvídaly průzkumy.

V nejbližší budoucnosti bude muset Orbán řešit vysokou inflaci a také neutěšený stav veřejných financí, ze kterých před volbami štědře rozdával ve formě slev na benzin nebo základní potraviny. Tyto bonusy po volbách skončí. Jak se pak se zdražováním popasují lidé v Kisvárdě nebo Beregsurány, nikdo z nich nedokáže odhadnout.

Video: Orbán jde na ruku Putinovi, říká Varga