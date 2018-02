před 5 hodinami

Rakouská televize ÖRF zažalovala vicekancléře a šéfa krajně pravicové Svobodné strany Rakouska (FPÖ) za tvrzení, že šíří lživé zpravodajství. Neobvyklý krok se veřejnoprávní médium rozhodlo učinit poté, co Heinz-Christian Strache nereagoval na žádost o omluvu. Strache dlouhodobě obviňuje televizi ze zaujatosti a levicové inklinace. U zrodu celého sporu stála fotografie moderátora zpráv Armina Wolfa, kterou Strache umístil na facebook se slovy: "Existuje místo, kde se ze lží stávají zprávy. To místo je ÖRF." Podle generálního ředitele Alexandera Wrabetze politikův čin výrazně poškodil reputaci stanice. ÖRF žaluje rovněž společnost Facebook za to, že příspěvek neodstranila.

autor: ČTK | před 5 hodinami

