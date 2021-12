Předčasná euforie. Muži na videu se radovali z pohádkové výhry, skončili ve vězení

Mark Goodram a Jon-Ross Watson nevěřili o Velikonočním pondělí v roce 2019 vlastním očím. Na jednom zakoupeném stíracím losu se jim objevila částka čtyři miliony liber (v přepočtu téměř 120 milionů korun) a na záběrech z bezpečnostních kamer je vidět, jak se oba nadšeně radovali. Mnohonásobně trestaní recidivisté se ale z pohádkové výhry těšili pouhé čtyři dny.

Goodram a Watson si v obchodě v londýnském Claphamu koupili pět stíracích losů. Podařilo se jim za pomoci údajů z kradené debetní karty jistého Joshuy Addimana zaplatit.

Poté se vydali do obchodu Londis na Clapham High Street, kde se pustili do stírání. Zjistili, že na jedné kartě vyhráli nejprve 10 liber a na druhé čtyři miliony liber. Dvojice to pak oslavila čtyřdenním flámem a své eskapády zveřejnila na sociálních sítích.

Pak ale Goodram uvedl, že výhru nemůže obdržet bankovním převodem, protože nemá bankovní účet - přestože si stírací losy koupil debetní kartou.

Společnost Camelot, která provozuje Národní loterii, poté předala případ policii, která se dvojicí zabývala již dříve, protože Goodram byl již čtyřiadvacetkrát odsouzen, Watson dokonce čtyřiasedmdesátkrát.

Goodram a Watson původně trvali na tom, že peníze vyhráli "poctivě" pomocí karty svého přítele, nakonec se ale přiznali. V úterý 14. prosince 2021 byli za podvody oba odsouzeni k 18 měsícům vězení.