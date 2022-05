Putinův věrný spojenec. Kirill v Západu vidí semeniště zla a sní o vizi velkého Ruska

Káže o morálním úpadku Západu a je kategoricky proti jakékoliv toleranci homosexuality. Patriarcha ruské pravoslavné církve Kirill je věrný spojenec prezidenta Vladimira Putina a obhajuje jeho invazi na Ukrajinu. Evropská komise jej nyní zařadila na nový sankční seznam.

Kirill se vyhýbá jakékoliv kritice nebo odsouzení útoku na Ukrajinu. O Velikonocích jen prohlásil, že doufá v její rychlý konec. "Rusko je mírumilovná země, která válkou velmi trpí," řekl Kirill vojákům v pravoslavném chrámu ozbrojených sil v Kubince u Moskvy. Jde o obří stavbu, která je vyzdobená malbami ruských nebo sovětských vojáků z válek v různých dějinných obdobích.

Na začátku dubna při kázání v Moskvě uvedl, že by se Rusové měli sjednotit kolem svého vedení. "Proč cizí síly zvedly zbraně proti ruské zemi? Proč se snaží ničit, rozdělovat, stavět bratra proti bratrovi?" citovala patriarchu agentura RIA Novosti. Hlava pravoslavné církve oficiálně zastává Putinův názor, že Rusko bylo ohroženou Ukrajinou a muselo se bránit.

Literární historik, religionista a znalec Ruska Martin C. Putna deníku Aktuálně.cz popsal, že není Kirillovou podporou Vladimira Putina vůbec překvapený. "Ruská pravoslavná církev je naprosto ve vleku státní moci," řekl. Podle něj se Rusko podobá muslimské teokracii, jakou je Írán: církev se opírá o stát a stát o církev.

V Českém rozhlase se Putna vyslovil k patriarchovi vyhraněně kriticky: "Kirill je kágébák, obluda, Putinův sluha. Je to člověk, který představuje tu nejhorší podobu pravoslaví."

"Putinův ministrant"

Z tajných sovětských dokumentů zveřejněných v roce 1992 vyplynulo, že sovětská zpravodajská služba KGB Kirilla vedla v archivech jako svého pracovníka pod krycím jménem Michailov. Pětasedmdesátiletý patriarcha - občanským jménem Vladimir Guňdajev - to nikdy nekomentoval.

Papež František plánoval na letošní červen setkání s Kirillem, ale zrušil ho. Tento týden v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera uvedl, že "patriarcha se nemůže stát Putinovým ministrantem".

"Putin a Kirill sdílejí vizi ruského světa, která v sobě spojuje duchovní jednotu a teritoriální expanzi do zemí bývalého Sovětského svazu. Co Putin vidí jako obnovu politických poměrů, to je pro Kirilla křížová výprava," napsala v analýze agentura Reuters.

Generální tajemník Světové rady církví, reverend Ioan Sauca, v otevřeném dopise nedávno patriarchu vyzval, aby se osobně zasadil o ukončení války na Ukrajině. "Síly nepřátelské Rusku se přiblížily k jeho hranicím a Západ se snaží prostřednictvím velké geopolitické strategie oslabit Rusko," odepsal mu Kirill.

Konflikt na Ukrajině má rovněž církevní rozměr. Kirill se jako nejvyšší duchovní ruské pravoslavné církve považuje za hlavu věřících také na Ukrajině. Tam však existuje vedle církve uznávající Kirilla (Moskevský patriarchát) také ukrajinská pravoslavná církev, která je nezávislá na Moskvě a uznává jako svoji hlavu kyjevského metropolitu Onufrije. Ruští politici ani pravoslavní duchovní ale tuto církev neuznávají a prezident Putin ve výčtech údajných ukrajinských protiruských hříchů tvrdil, že ruská pravoslavná církev čelí na Ukrajině diskriminaci.

Hodinky za půl milionu

Po vítězství bolševiků v Rusku v roce 1917 čelila pravoslavná církev perzekuci, ale po napadení Sovětského svazu Německem v roce 1941 ji Stalin využíval ve svůj prospěch, aby ho lidé více podporovali. Po jeho smrti Nikita Chruščov zahájil kampaň bourání a rušení kostelů. Církev byla zároveň prošpikována agenty a pracovníky KGB.

Symbolem jakéhosi vzkříšení pravoslavné církve v Rusku bylo postavení repliky katedrály Krista Spasitele v centru Moskvy v roce 2000, kdy se Putin ujal prezidentského úřadu. Původní svatostánek přikázal Stalin strhnout ve třicátých letech s tím, že na jeho místě bude obrovský Palác sovětů se sochou Lenina. Ten ale nikdy nebyl dokončen a několik desetiletí tam bylo koupaliště.

Kirill stojí v čele ruské pravoslavné církve od roku 2009. O tři roky později vyvolal pozornost a také posměšky tím, že na fotografii měl na ruce luxusní drahé hodinky. Pro webovou stránku patriarchátu někdo upravil fotografii tak, že je z ní odstranil, ale zapomněl na jejich odraz na lesklém stole. Jednalo se o hodinky Breguet, které stojí v přepočtu přes půl milionu korun.

