"Slavný" moment Putinova života. Jeho rozvod před kamerami obletěl svět

Manželství Vladimira a Ljudmily Putinových se rozpadlo. Je tomu přesně deset let, kdy to ruský prezident a jeho žena při baletním představení oznámili světu. Zdůvodnění z úst prvního páru Ruska znělo dost zvláštně. Manželé Putinovi byli svoji třicet let a narodily se jim dvě dcery.

2:03 Putinovi ohlašují Rusům, že se rozvedou: "Budeme si blízcí navždy". | Video: Reuters

"Ano, je možné říct, že je to civilizovaný rozvod," prohlásila Ljudmila Putinová. Zprávu později oficiálně potvrdil i prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Podle něj se manželé Putinovi formálně ještě nerozvedli, záměr rozvést se pouze oznámili. Odloučeně ale už podle mluvčího žili dlouho. Úřední rozvod začal platit až od jara roku 2014. Související Putinova tajná žena. Bývalá gymnastka vlastní luxusní vily, sankce na ni zatím nemíří 1:11 "Bylo to naše společné rozhodnutí, naše manželství skončilo," komentoval rozchod Putin. Ruský prezident novinářům vysvětloval, že manželé se prakticky nevídali, každý prý už měl svůj život.



"Můj život je spojen s absolutní publicitou a pro někoho to může být zcela nevyhovující," tvrdil na kamery o důvodech rozchodu Putin. Ljudmila doplnila, že jí veřejný život nesvědčil, špatně snášela přelety letadlem. Navždy prý ale s Vladimirem Vladimirovičem zůstanou "velmi blízkými přáteli". Jak tehdy napsal list Komsomolskaja pravda, zpráva o rozchodu vlastně nebyla velkým překvapením, protože o osudu Putinova manželství se spekulovalo už dlouho. Pár se nikde společně neobjevoval, Putin rozhovory o svém rodinném životě zásadně odmítal. Vyhýbal se i odpovědi na otázky, zda je v osobním životě šťasten. Se spekulacemi o rozchodu prvního páru se objevovala i jména případných Putinových nových partnerek. Sám prezident spekulace většinou nijak energicky nepopíral. Výjimkou bylo v dubnu 2008 dementi údajného sblížení s olympijskou vítězkou v moderní gymnastice, o třicet let mladší Alinou Kabajevovovu. Právě o ní se dnes hovoří jako o Putinově partnerce, která je nejspíše i matkou jeho tří dětí. Jak stárnul Vladimir Putin. Jeho obličej se mezi 1999 - 2022 výrazně proměnil 1:01 Jak stárnul Vladimir Putin (1999-2022) | Video: Jakub Zuzánek, Reuters

