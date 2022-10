Putin jako zločinec. Běsnícího propagandistu Solovjova dohnalo staré video

Vrchní kremelský propagandista Vladimir Solovjov ještě v roce 2008 tvrdil, že k válce mezi Ruskem a Ukrajinou nikdy nedojde. Ve svém tehdejším vystoupení v moskevském divadle označil kohokoliv, kdo se o takový čin pokusí, za "zločince". V současné době přitom Solovjov patří mezi nejvýraznější tváře, které válku na Ukrajině veřejně podporují a vychvalují ruského prezidenta i armádu.

"Válka s Ukrajinou by byla tím nejhorším zločinem," prohlásil v roce 2008 kremelský moderátor Vladimir Solovjov. | Video: Aktuálně.cz/Twitter/adagamov

Na Solovjovovo vystoupení v Moskevském akademickém uměleckém divadle upozornil na Twitteru novinář BBC Francis Scarr, který dlouhodobě sleduje ruská média. Současný kremelský moderátor ve svém projevu, který trval přes dvě a půl hodiny, například uváděl, jak jsou Ukrajinci "našimi bratry svým duchem, krví i společnou historií".

"Válka s nimi by byla tím nejhorším zločinem, jaký by vás mohl napadnout," pokračoval Solovjov před 14 lety k zaplněnému hledišti. "My jen potřebujeme učinit život v naší zemi tak přitažlivým, aby Ukrajinci, Bělorusové, Moldavané, Arméni a Gruzínci s námi chtěli žít v míru a přišli k nám," dodal.

Osmapadesátiletý Solovjov, který v roce 2013 získal od Putina státní vyznamenání, přitom v současnosti patří mezi hlavní tváře propagandy režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Je velmi aktivní na sociálních sítích a k veřejnosti často promlouvá ze státní televize, kde má vlastní pořad.

Letos se ocitl na sankčním seznamu Evropské unie jako člověk, který má podíl na invazi na Ukrajinu. Ve svých televizních vystoupeních často vystupuje jako válečný štváč a běsnící zastánce Putinova barbarského tažení.

Naposledy například zesměšňoval překotnou mluvu dalšího propagandisty, který se rozčiloval, že bývalý poslanec Státní dumy Boris Naděždin ve vysílání ruské televize NTV otevřeně zpochybnil šance Ruska vyhrát válku na Ukrajině a vyzval k mírovým jednáním.

Video: Solovjov vztekle zesměšňoval druhého propagandistu