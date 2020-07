Psali si o mučení lidí, místo už měli. Děsivé komando únosců rozbil policejní zásah

TOP 09 půjde do podzimních krajských voleb ve Středočeském kraji v koalici se Stranou zelených a hnutím Hlas. Kandidátku povede místopředseda TOP 09 a starosta Roztok Jan Jakob, dvojkou bude bývalý místopředseda Evropského parlamentu a předseda Hlasu Pavel Telička. Třetí místo na kandidátní listině náleží zastupitelce Mladé Boleslavi ze Strany zelených Janě Krumpholcové. Do voleb subjekty půjdou jako Spojenci pro Středočeský kraj. Zástupci stran to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně, po které podepsali koaliční dohodu.

"Středočeský kraj potřebuje nahradit současné papalášství kompetencí. Lidé, kteří jej dnes vedou, myslí zejména na sebe, své zájmy, nikoli na občany. Stejně jako v jiných krajích i zde chceme pohnout s řešením sucha, infrastruktury, kvalitou školství," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová