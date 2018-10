Video: Etiopští vojáci přišli žádat o zvýšení platů. Premiér si s nimi udělal kliky

Nový etiopský premiér čelil protestu vojáků. Celá situace mohla mít nepříjemné následky. Abiy Ahmed ale zvolil originální řešení.

Addis Abeba - Několik stovek protestujících etiopských vojáků přišlo žádat o zvýšení platů přímo do kanceláře premiéra. Ačkoliv někteří z nich byli ozbrojení, předseda vlády problém vyřešil po svém. S vojáky si udělal kliky.

"Některým to klikování může připadat nevinně, ale my jsme to udělali, abychom uklidnili vypjatou situaci," vysvětloval etiopský premiér Abiy Ahmed. "I když jsem se smál, uvnitř jsem byl frustrovaný a naštvaný. Někteří vojáci mě chtěli zabít," upozornil.

Abiy Ahmed je známý svou snahou o proměnu Etiopie. Premiérem se stal před šesti měsíci. Od té doby propustil stovky politických vězňů a vyměnil šéfy policie i armády. Rovněž uzavřel mír s Eritreou a dosadil na polovinu ministerských postů ženy, které jsou podle něj "méně korumpovatelné".

"Přijít protestovat až do Národního paláce bylo nejen nezákonné, ale také velmi nebezpečné, jejich záměrem bylo zastavit probíhající reformy," cituje Abiyho britský server BBC.

O pokusu zastavit probíhající reformy mluvil také v září, kdy v zemi propukly etnické nepokoje. Ty podle Amnesty International stály život nejméně 58 lidí.

Situace mohla eskalovat

Protest vojáků navíc nebyl tak nevinný, jak by se z videa mohlo zdát. Spustil poplach, zapříčinil uzavření cest v blízkém okolí a vyřadil z provozu internet na několik hodin.

Premiér Ahmed ve čtvrtek řekl, že kdyby vojáky nenechal dělat kliky, situace by mohla eskalovat.

"V armádě jsou kliky stejně jako jiná cvičení nebo hlasitá mluva prostředkem ke zklidnění emocí a rozhořčení," popsal.

Ahmed již během června musel čelit pokusu o atentát, kterému ale unikl bez zranění. Tehdy jej označil za "neúspěšný pokus sil, které nechtějí vidět jednotnou Etiopii."

Etiopie je druhá nejlidnatější země Afriky. V minulosti byla považována za symbol africké nezávislosti, jelikož nebyla kolonizována Evropany. Občanské války ji ale uvrhly do chaosu.

Teprve po roce 1991 přinesla dlouhá autoritativní vláda Melese Zenawiho relativní stabilitu. Nový premiér Abiy Ahmed se nyní snaží provádět liberální reformy.

