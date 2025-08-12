Zahraničí

Vlivný ruský propagandista má pro Evropu drsný vzkaz. Podle expertů to značí jediné

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 6 minutami
Ruská státní média v posledních dnech otevřeně připravují půdu pro nadcházející summit mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, který se má uskutečnit 15. srpna na Aljašce. Vysílání vlivných propagandistů ukazuje, že Kreml nepočítá s tím, že by jednání přineslo konec války na Ukrajině. Naopak využívá příležitosti k útokům na Evropu, marginalizaci Kyjeva a otevírání nových válečných front.
Vlivný moderátor Vladimir Solovjov.
Vlivný moderátor Vladimir Solovjov. | Foto: Aktuálně.cz/Rossija 1

V pořadu 60 minut ve státní televizi moderátorka Olga Skabejevová a analytik Sergej Strokan vítali, že Ukrajina nebude u jednacího stolu, a tvrdili, že Trump se "poučil", protože už nepožaduje příměří ani ústupky od Moskvy.

Další ruský státní televizní pořad "Nedělní večer s Vladimirem Solovjovem" na kanálu Rossija 1, ve kterém vystoupili politolog Dmitrij Kulikov, vojenský expert Evgenij Bužinskij, politolog Sergej Michajev a bloger Alexander Sosnovskij, se zase vysmíval Evropě jako bezvýznamnému hráči.

Vlivný moderátor Vladimir Solovjov také prohlásil, že konflikt na Ukrajině neskončí ani po setkání lídrů USA a Ruska, protože podle něj mají Evropané zájem na pokračování bojů. Dodal, že pokud by Trump nechal řešení konfliktu na Evropě, Rusko by jí "muselo znovu vysvětlit, kdo jsou". Zároveň naznačil možnost otevření nové vojenské fronty na Jižním Kavkaze a varoval před údajnými plány NATO zřídit základny v oblasti Kaspického moře.

Podle některých ruských i ukrajinských analytiků tyto výroky ukazují, že Moskva nemá v úmyslu připravovat domácí publikum na mírové řešení. Solovjovovy narážky na Kavkaz se pravděpodobně týkají nedávného balíčku dohod mezi Arménií a Ázerbájdžánem podepsaného ve Washingtonu za účasti Trumpa. Události, kterou ruská média pokryla jen okrajově.

Aktivizace ruských informačních operací

Ukrajinské Centrum pro boj proti dezinformacím varuje, že kolem summitu dojde k aktivizaci ruských informačních operací.

Cílem bude vykreslit Kyjev jako stranu neochotnou k míru a blokující jednání, která je závislá na rozhodnutích Moskvy a Washingtonu. Hlavní sdělení budou posilovat představu, že skutečná kontrola nad evropskou bezpečností leží výhradně v rukou Ruska a USA, zatímco EU je bezmocná.

Ruská armáda se rozkládá zevnitř. Počet nakažených je alarmující

Rusko

Součástí kampaně má být i šíření nepravdivých informací o výměně zajatců. Například že Ukrajina odmítá převzít vlastní občany nebo postupuje netransparentně. Tyto narativy mají zasít nedůvěru mezi rodiny zajatců a ukrajinské úřady.

Dalším tématem pro propagandisty by mělo být Bělorusko. V kontextu příprav na společná strategická cvičení Zapad-2025 budou ruská a běloruská média šířit zprávy o soustředění vojsk u ukrajinské hranice a hrozbě nové invaze ze severu. Navzdory absenci reálných vojenských pohybů.

Propaganda přes TikTok

Zvláštní pozornost má být věnována sociálním sítím, zejména TikToku, aby se zasáhlo mladé publikum. Informační operace se mají rozšířit i mimo ukrajinské bojiště - například v Moldavsku před zářijovými parlamentními volbami. Cílem bude diskreditace proevropské vlády a zpochybnění férovosti voleb.

Putinův vzkaz Zelenskému je nečekaný, může jít o taktiku. Jde mu o "Nové Rusko"?

Vladimir Putin
1:09

Podobné postupy nejsou pro Moskvu nové. Ruská státní propaganda dlouhodobě pracuje s několika osvědčenými motivy - marginalizací Ukrajiny, zesměšňováním Evropy, líčením Ruska jako neochvějné velmoci a šířením strachu z nových konfliktů.

Kombinace vnitřního ujištění o síle a vnějšího zastrašování má upevnit domácí podporu režimu a rozbít mezinárodní solidaritu s Kyjevem.

Nadcházející summit na Aljašce se tak stává nejen diplomatickou událostí, ale i bojištěm na poli informací. Kreml zjevně doufá, že vedle jednání mezi lídry dokáže ovlivnit i veřejné mínění - a to jak doma, tak na Západě.

 
