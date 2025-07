Medveděv zakrývá svou minulost prozápadního liberála, jinak by i emigroval, říká Just

Mezi bývalým ruským prezidentem Medveděvem a americkým prezidentem Trumpem se rozhořela ostrá slovní přestřelka. Medveděv reagoval na Trumpova ultimáta Rusku hrozbou, že si USA koledují o přímý konflikt. "Kdyby neměl tyto bizarní výkřiky, tak by zůstal v zapomnění. Možná by musel emigrovat nebo by neměl takovou podporu," komentuje Medveděvovo chování novinář Jiří Just.

"Řekněte Medveděvovi, neúspěšnému bývalému ruskému prezidentovi, který si myslí, že je stále prezidentem, aby si dával pozor na svá slova," napsal Trump na své síti Truth Social. Medveděv, známý svými výstředními a agresivními prohlášeními na adresu Západu, na síti X prohlásil, že Trump hraje s Ruskem "hru na ultimáta". A dodal: "Měl by pamatovat na dvě věci. 1. Rusko není Izrael ani Írán. 2. Každé nové ultimátum je hrozbou a krokem k válce. Ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale s (jeho) vlastní zemí."

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025

Medveděv, který v minulosti působil jako ruský prezident a premiér a dnes je místopředsedou ruské bezpečnostní rady, si svým stylem komunikace získal pověst jednoho z nejagresivnějších hlasů ruské státní propagandy.

Na začátku roku 2025 mimo jiné hrubě slovně napadl i českou političku Miroslavu Němcovou. Kvůli příspěvku, ve kterém Němcová údajně vyzývala k opětovné blokádě Leningradu. Jak se vzápětí ukázalo, příspěvek byl podvrh a nestála za ním senátorka Němcová. Medveděv přesto reagoval tak, že přál senátorce smrt.

Dmitrij Medveděv je od roku 2020 místopředsedou Rady bezpečnosti Ruska. Co ten orgán vlastně dělá a jaká je Medveděvova role?

Je to poradní orgán, který měl být původně nadvládní a měl velice aktivně zasahovat do bezpečnosti země, kterou měl konzultovat s Vladimirem Putinem. Současná role není tak významná. Nicméně, Medveděv zastupuje v té radě prezidenta Vladimira Putina.

Bezpečnostní rada každý pátek zasedá a Putin tam s jejími členy probírá bezpečnostní situaci na frontě. Takže papírově by to měl být vlivný orgán a Medveděv by měl být vlivným mužem. Už předtím jej ale zastínil Nikolaj Patrušev (současný Putinův poradce), když radě šéfoval. Díky tomu se mu povedlo vytvořit si velký zákulisní vliv na ruskou politiku. Teď radu vede Sergej Šojgu (bývalý ministr obrany), ale nemá takový vliv jako Patrušev.

Řekněme, že je to orgán, která má neformální vliv záležící na konkrétní osobnosti, která jej vede. Každopádně Medveděv tou vlivnou osobností není.

Jiří Just novinář a politolog Od roku 2007 žije v Moskvě a v českých médiích pravidelně informuje o dění v Rusku.

Vydal knihu s názvem 15 let v Rusku, v níž líčí, jak se žije běžným občanům a jak se země proměnila. Letos napsal další knihu Stále v Rusku.

V Moskvě je podle svých slov spokojený a nadále se věnuje výzkumu postsovětského prostoru. Foto: Aktuálně.cz

Když vzpomeneme na nedávné útoky na senátorku Miroslavu Němcovou, teď pár hodin staré výpady vůči americkému senátorovi Lindsey Grahamovi a proti Donaldu Trumpovi - není nepsanou rolí Medveděva roztleskávání nenávisti na sociálních sítích?

Do jisté míry ano, ale musíme se na to podívat z pohledu Dmitrije Medveděva. Je to jeho poslední šance, jak se dostat do zahraničních médií, a možnost, aby jej brali v potaz zahraniční státníci.

Je nutné si uvědomit realitu, která v Rusku panuje od roku 2022. Dmitrij Medveděv byl považován za liberálního prezidenta, který vytvořil jistou liberální atmosféru v Rusku. Dnes jsou tito liberálové kritizováni za svou slabost. Někteří z Ruska museli odjet a Dmitrij Medveděv si podle spekulací některých expertů vybral tuto roli, aby si udržel svou mediální záři, svých 15 minut před reflektory, a řekněme, aby nějakým způsobem ze sebe smyl tu vinu za liberální směr, který prosazoval.

Takže on je záměrně takový velice výrazný až často šílený pisálek na sociálních sítích, ale daří se mu. Vždyť jej teď probíráme a dokonce na něj reaguje šéf nejmocnější demokratické země na světě - Donald Trump. On skutečně je ve svém PR a marketingu velice úspěšný.

Kdyby neměl tyto bizarní výkřiky, tak by zůstal v zapomnění. Možná by musel emigrovat, neměl by takovou podporu a nebyl by v Rusku ani v zahraničí vnímán jako politik, který je slyšet.

Zaujalo mě, když jste mluvil o tom "smývání viny za liberální směřování". Musí Medveděv smývat vinu za své liberální směřování, v Rusku to jinak nejde?

On vlastně byl vnímán skutečně jako liberální politik. Je jediným ruským prezidentem, který tancoval na písničku "American boy", a je to na internetu. On se skutečně snažil být liberální politik, jenomže v Rusku je takové označení hanlivé.

Takže se spíše snaží pojistit, aby nečelil nějaké nenávisti, aby mu nebylo předhazováno, že je novým Gorbačovem Ruska, což je tady také nadávkou. Je to opravdu spíše záměrný marketing, aby se ujistil, že zůstane na politickém výsluní a že jej lidé budou poslouchat.

V Rusku by jej totiž jako liberálního politika nikdo neposlouchal. Poslouchají jej jenom jako ultrakonzervativního politického jestřába a kvitují to, podporují to a on se v tom našel. Rusové mu nemají co vyčítat - on jen ukazuje, že je naladěn stejně jako Putin a jeho jestřábi.

Jak se Rusové na Medveděvovo prezidentství dívají? Byl pro ně dobrým prezidentem, nebo jej vnímají stejně negativně jako Michaila Gorbačova?

Mohli by ho vnímat negativně, kdyby to Medveděv nepřehlušil právě svými výroky. Dokonce bych si troufl říct, že svými výroky o jaderné válce a o útoku na Evropu umožnil Rusům zapomenout na jeho prezidentství a na jeho pět let vlády, protože teď ho skutečně Rusové vidí jako jestřába a ne jako muže, který pomohl s jistým uvolněním a snažil se být moderní a vstřícný vůči Západu. Ne, teď je to náš skvělý kluk, který to natřel Trumpovi a Grahamovi.